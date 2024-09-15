Fenerbahçe 3 puana 2 golle ulaştı: Kasımpaşa 0-2 Fenerbahçe

Yayınlanma: 15.09.2024 - 16:04

Güncelleme: 15.09.2024 - 19:13

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Jose Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Sami Uğurlu'nun ekibi Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Fenerbahçe'nin gollerini 22. dakikada Allan Saint-Maximin ve 39. dakikada penaltıdan Dusan Tadic kaydetti.

KULÜP REKORUNU KIRDI

Fenerbahçe'de Dusan Tadic maçı 1 gol 1 asist ile tamamlarken, Allan Saint-Maximin attığı golün yanı sıra takımına bir de penaltı kazandırdı.

Fenerbahçe, bu sezon ligde çıktığı 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapatmış oldu. Öte yandan sarı-lacivertli ekip, 32 maç üst üste yenilmeyerek Süper Lig'de kulüp rekorunu kırdı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 13'e yükseltirken Kasımpaşa 5 puanda kaldı. Fenerbahçe, Süper Lig'deki liderliğini sürdürdü.

Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı ağırlarken, Kasımpaşa sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Rodrigues, Gökhan, Sadiku, Hajradinovic, Brekalo, Ben Ouanes, Da Costa.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Becao, Oosterwolde, İsmail, Fred, Tadic, Szymanski, Maximin, En-Nesyri.

Karşılaşmanın önemli anları | Kasımpaşa 0-2 Fenerbahçe

90' Karşılaşmanın sonuna 4 dakika ilave edildi.

89' Mortadha Ben Ouannes, sol çaprazdan ayağının dışıyla vuruşunu yaptı. Top, az farkla dışarıda.

88' Oyuna sonradan giren Edin Dzeko, sol çaprazdan içeri doğru girdi, savunma topun geçmesine engel oldu.

87' Fenerbahçe'de Fred'in yerine Mert Hakan Yandaş oyuna giriyor.

84' Kasımpaşa sol kanatta serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu Barak kullandı, savunma topu uzaklaştırdı.

82' Mortadha Ben Ouannes, sol çaprazdan sıfıra inerek topu içeri çevirdi. İsmail Yüksek, araya girdi ve tehlikeyi önledi.

81' Kasımpaşa'da Fall, sağ çaprazdan ortasını yaptı. Fenerbahçe savunması bir kez daha topu uzaklaştırdı.

81' Fenerbahçe'de Mert Müldür ve Dusan Tadic çıkıyor. Yusuf ve Sofyan Amrabat oyuna giriyor.

80' Kasımpaşa'da Claudio Winck ile Gökhan Gül oyundan alındı. Jhon Espinoza ve Cafu oyunda.

73' Kasımpaşa'da Nuno Da Costa, Fenerbahçe'nin hatasında araya girdi ve topu içeri çevirdi. Barak'ın kontrol etmek istediği topu Becao uzaklaştırmayı başardı.

72' Mamadou Fall, topla ceza sahasına hareketlenirken faul düdüğü çaldı. Fall, rakibine faul yaptı.

70' Kasımpaşa'da Antonin Barak, topu Nuno Da Costa ile buluşturmak istedi ama kaleci Livakovic topu uzaklaştırmayı başardı.

67' Tadic'in sağ kanattan kullandığı kornerde kaleci topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

66' Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic oyundan alındı. Yerine yeni transfer Antonin Barak oyuna girdi.

65' Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, sağdan topu içeri çevirdi. Kasımpaşa savunmasında Opoku kademede.

64' Dusan Tadic, sağdan korneri kullandı. Ön direkte Dzeko'nun kafayla indirdiği topu Çağlar Söyüncü tamamlayamadı.

63' Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin ve En-Nesyri çıkıyor, yerlerine İrfan Can Kahveci ile Edin Dzeko giriyor.

62' Fenerbahçe'de Dusan Tadic, korneri kullandı. Kasımpaşa savunması, topu kafayla uzaklaştırdı.

60' Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic'in sağdan kullandığı kornerde savunmaya bir daha yardıma gelen En Nesyri, yine topu uzaklaştıran isim oldu.

58' Kasımpaşa'nın sol kanatta kazandığı serbest vuruşu Aytaç Kara kullandı. Savunma topu uzaklaştırdı.

56' Kasımpaşa'da Gökhan, ceza sahasının önünden kaleye vuruşunu yaptı. Kaleci Livakovic topu kontrol etti.

55' Fenerbahçe'de Maximin, sol kanatta rakibini geçti ve ortasını yaptı. Top herkesi aştı ve auta gitti.

54' Haris Hajradinovic, sağ köşeden korneri kullandı. Ben Ouanes'ten etkisiz bir kafa vuruşu geldi.

53' Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic, sıfıra inerek içeri ortaladı. Çağlar Söyüncü topu kafayla karşıladı.

52' Sebastian Szymanki, içeri ortasını yaptı. Kaleci, En-Nesyri'den önce topu kontrol etti.

51' Kasımpaşa'da Aytaç Kara, sol çaprazdan sıfıra inip içeri çevirdi. Becao'dan bir kritik müdahale daha geldi.

49' Fenerbahçe'de Oosterwolde sarı kart görüyor.

48' Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic, içeri ortaladı. Fred'den seken topu savunma uzaklaştırdı.

47' Mamadou Fall, rakibinen sıyrılarak topu içeri çevirdi, Becao kademede.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Mamadou Fall, savunmadan gelen pasta defansın arkasına sarktı ama Jayden Oosterwolde araya girdi. Pozisyon sonrasında yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Ofsayt.

45' Kasımpaşa'da Gökhan Gül, ceza sahasının uzağından şansını denedi, top Livakovic'in ellerinde.

45' Kasımpaşa'da Claudio Winck, Halil Umut Meler'e gösterdiği tepki sonrasında sarı kart gördü.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 4 dakika ilave ediliyor.

44' Ben Ouanes, ceza sahası sol çaprazdan içeri girdi, Da Costa'nın ön direkte dönerek yaptığı vuruşu savunma karşıladı.

41' Kasımpaşa'da Fall, sağ çaprazdan sıfıra inerek içeri girdi. Da Costa'nın dokunamadığı topu Mert Müldür uzaklaştırdı.

39' GOL | Dusan Tadic penaltıdan bulduğu gol ile Fenerbahçe'yi 2 farkla öne geçiriyor.

37' VAR tarafından çağrılan Halil Umut Meler pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.

36' Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon VAR'da inceleniyor.

32' Kasımpaşa'da Nuno Da Costa, Dominik Livakovic'in uzaklaştırmak istediği topa dokundu. Livakovic, topu sonrasında kontrol etmeyi başardı.

31' Mamadou Fall, sağ çapraza doğru topa hareketlendi, Rodrigo Becao kademede. Pozisyon sonrasında yardımcı hakem ofsayt kararı verdi.

25' Allan Saint-Maximin, ceza sahasının önünden ortasını yaptı, Sebastian Szymanski kafa vuruşunda etkili olamadı.

24' Kasımpaşa'da Nuno Da Costa, sağ çaprazdan sert bir vuruş yaptı. Top yan ağlarda!

23' Tadic'in pasında sol kanatta topu kontrol eden Maximin, ceza sahasının önünde topu sağa çekip kaleye şutunu yolladı ve top ağlarla buluştu.

22' GOL | Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.

13' Kasımpaşa'da Mamadou Fall, sağ kanattan içeri indi ve yerden ortaladı. Fenerbahçe savunması araya girdi ve topu kornere gönderdi.

8' Kasımpaşa'da Mamadou Fall, Çağlar Söyüncü'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

7' Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic, sağdan korneri kullandı. Top kaleci Livakovic'in ellerinde kaldı.

6' Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, rakibini geçip ceza sahaasına hareketlendi. Maximin, yerde kalınca faul düdüğü çaldı.

4' Karşılaşma bir hayli tempolu başladı. Her iki takım da orta sahayı çabuk geçmeye çalışıyor.

3' Kasımpaşa'da Kevin Rodrigues içeri ortaladı, Fenerbahçe savunması kafayla topu uzaklaştırdı. İsmail Yüksek ile Ben Ouanes'in mücadelesinde Ouanes faul yapan taraf oldu.

2' Fenerbahçe'de Mert Müldür, Fred'in uzun pasını sağ çaprazdan içeri çevirdi, Kasımpaşa savunması topu uzaklaştırdı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.