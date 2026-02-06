Spor yazarları Kocaelispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Sonuç iyi ancak oyunda sıkıntı var'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş deplasmanda Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, siyah-beyazlı takımın performansını ve mücadeleyi yorumladı.

"BEŞİKTAŞ, KOCAELİ'DEN İSTEDİĞİNİ ALDI"

Güntekin Onay: "Dün Beşiktaş’ın sahaya çıkan 11’inde, özellikle orta ve ön alanda top tutup, pas yapma, dribbling özelliğine sahip oyuncular yoktu. Kanat bekleri de benzer niteliklere sahip olmayınca top Kocaelispor yarı alanında hemen hemen hiç kalmadı. Ev sahibinin penaltı golüyle öne geçmesinin ardından Beşiktaş, oyuncu değişikliklerine kadar top ayağındayken hiç etkili olamadı." (Hürriyet)

"ROTASYONUN SIRASI MIYDI?"

Bilal Meşe: "Beşiktaş için kupa, bir kupadan daha fazlası... Süper Lig’de zirvenin uzağında kalan Kartal’ın Avrupa’ya kanat çırpması da kupadan geçiyor. Artı bu kupa, sadece bir hedef değil; camianın ayağa kalkma fırsatıdır. Elbette kupada yarışan her takımın hayali aynı; kupaya uzanmak. Ama işin gerçeği şu ki, bu yol ne kısa, ne de kolay, dikenlerle kaplı! Kupanın puan cetveline bakıyorum, çeyrek final garanti değil, Gaziantep var, arkadan gelenler var! Demem o ki, ufak tefek rotasyon yapma lüksünüz yoktur, çıkar sağlam kadronu, sonra Rizespor maçını bekle, fena mı olur? Adama sorarlar Cerny ve Orkun niye yedek, lige mi saklıyorsunuz, o tren çoktan kaçtı!" (Milliyet)

"SONUÇ İYİ ANCAK OYUNDA SIKINTI VAR"

Fatih Doğan: "Hem gruptaki liderliği sürdürmesi açısından önemi var, hem de moral motivasyon olarak. Ancak oyunda sıkıntılar var. Kocaeli'nin bir gol ve direkten dönen net pozisyonu var. Orta saha kombinasyonları ve dinamizmi açışından da Kocaelispor güçlü bir mücadele ortaya koydu. İstanbul'daki maçta da olduğu gibi. Son dakikalarda gelen penaltı golü ve gerilen maçta Orkun'un kullandığı penaltıdaki soğukkanlılığı, Beşiktaş için değerli. Ben bu tür fikstürlü kupa maçlarında deplasmandaysan ve kazanamıyorsan 'Kaybetmemek iyidir' diyorum." (Sabah)

"İYİ SİNYALLER VERMİYOR"

Cem Dizdar: "Ev sahibi Kocaeli içeride oynadığı son Fenerbahçe maçına göre ilk devre boyunca bekleyen taraftı. Ceza sahası içi ve çevresini yüksek koruma altına almış, Beşiktaş’ı sadece şuta zorlayan bir savunma anlayışı benimsemişlerdi. Büyük tehlike yaratamasalar da zaman zaman çıktılar ve onlardan birinde VAR’dan gelen penaltıyla öne geçtiler. Ancak ana hedeflerini tutturup, Beşiktaş’ı sadece topla oynatıp kalelerinden uzak tutmayı başardılar. Beşiktaş ise epeydir olduğu gibi şaşkın, dalgın, savruktu. İkinci devre oyuna gireceklerin hal ve gidişi değiştireceğini beklemiş olmalı Beşiktaşlılar ancak beklenen gerçekleşmedi." (Fanatik)