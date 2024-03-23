Spor yazarları Macaristan - Türkiye maçını yorumladı: 'Bu oyun EURO 2024'te iş yapar'

Yayınlanma: 23.03.2024 - 10:13

Güncelleme: 23.03.2024 - 10:13

Spor yazarları, A Milli Takım'ın hazırlık maçında Macaristan'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Uğur Meleke: "Dün Budapeşte’de Montella’nın 5 maçtır oturtmaya çalıştığı dinamik futbolu oynadık yine yer yer. Macarlar atak tamamlayamadığında kazandığımız toplarla seri geçtik zaman zaman hücuma. Kanatlarda Kenan-Yunus tercihi bu yüzden.

Hakan derinde oynuyor, kazandığımız topları en hızlı şekilde öne aktarıyor. İleri ikilide Orkun-Enes’in yerine Arda-Yusuf girdikten sonra daha canlıydık. Ancak son vuruşlarda vasatız. Golü kim atacak sorusunun yanıtını aradım maçı izlerken sık sık. Dün üçüncü bölgedeki kısırlığımızı seyredince Semih’in Ümit milli takıma gönderilmesi daha da anlamsızlaştı, umarım hatasından döner İtalyan Hoca.

Montella’nın hayalinde 2014 Dünya Kupası üçüncüsü Hollanda’nın stratejisinin olduğunu hissediyorum. Van Gaal’in direkt oyunuyla İspanya ve Brezilya’ya fark atmışlardı. Dün başlayan değil ama bitiren 11’imizle, sağ bekte Barış’la, on numarada Arda ile daha mümkün o hayal." (Hürriyet)

"BU OYUN EURO 2024'TE İŞ YAPAR"

Atilla Gökçe: "Montella oyun sırasında acaba Semih’i hatırlamış mıdır? Ben hatırladım. Oyunda, 65’ten bitiş düdüğüne kadar topu rakip ceza alanına taşıyarak (24) çok adamla girdiğimiz pozisyonlar heyecan yarattı. Oynadıkları sürece Yunus, Kenan, Hakan, Arda, Barış Alper, Kerem, maçın başında Orkun’un açılış şutlarından sonra gol heyecanının tavan yaptığı müthiş bir final gösterisi sergilediler. Maalesef fazlasıyla hak ettikleri beraberliği elde edemediler. Şimdi bir önerim var: Skor tabelasını çöpe atın... TRT Spor’dan gece gündüz yayınlanacak oyunu izleyin. Ciddiyet, gayret, özveri ve dayanışma göreceksiniz. Bu oyun Euro 2024’te iş yapar... Ha gayret çocuklar." (Milliyet)

"KOLETİF YAPI OLUŞTURMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Ömer Üründül: "Dün takımımızda mücadele etmeyen oyuncu yoktu. Ama kimse performans olarak vasatı aşamadı. Bana göre Samet Akaydın beklentilerin çok üstünde bir performans gösterdi. Benim, Milli Takımımız için senelerdir yeri geldikçe vurguladığım önemli bir konu var. Bizim oturmuş bir futbol ekolümüz yok. Bu rahatsızlığı en aza indirecek formül de kadro istikrarıdır. Biz ise yine senelerdir bu konuda tam tersini yapıyoruz. Buna dün Montella da eklendi… Bu kadar değişik 11'lerle kolektif yapı oluşturmak mümkün değil. O yüzden de hiçbir maçımızın garantisi olmadığını bilmemiz gerekiyor." (Sabah)

"ÜSTÜN OYNADIĞIMIZ MAÇI KAYBETTİK"

Erman Özgür: Milli takımın geniş kadrosundan çıkan Montella 11’i daha ilk yarıdan kalitesini belli etti. Top rakipteyken oyunu dar alana çekebilen ve akan oyunda Macaristan’a pozisyon vermeyen, top kendisindeyken çabuk hücumu da set oyununu da doğru oynayan bir milli takım izledik.

Bizim tarafımızda Yusuf ve Kenan son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsalar kolayca maçı bile kazanabilirdik. Yine de bir hazırlık maçı için çok formda bir Macaristan’a karşı oyun olarak doyurucu ve zaman zaman üstün oynadığımız bir maçı kaybettik. Bana göre skordan çok önemli olan detay Montella’nın yaptığı hemen her oyuncu ve kadro seçiminden olumlu karşılık aldığını görmek oldu. (Fanatik)