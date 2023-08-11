Spor yazarları, Neftçi Bakü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Yayınlanma: 11.08.2023 - 09:20

Güncelleme: 11.08.2023 - 09:20

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu maçında Bakü'yü 3-1 mağlup edip avantajlı skoru kaptı.

Spor yazarları, siyah-beyazlı takımın performansını yorumladı.

"SALİH UÇAN TAKIMINI UÇURDU"

"Beşiktaş, İstanbul da oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi avantajı cebine koyarak Bakü deplasmanından dönüyor…

Beşiktaş özellikle ilk yarı ortaya koyduğu futbol ile adeta Süper Lige de hazırım mesajı verdi. Yardımlaşma üst seviye de idi. Orta saha da ortaya koyduğu mücadeleci futbol ile Salih Uçan takımını uçurdu desek yeridir. Abubakar ve Muleka birlikteliği daha da pekişirse ve Muleka şutlarını daha isabetli hale getirebilirse bu ikili bu sene çok takımın canını yakar.

Bakü takımı gücü nispetinde mücadele etmeye çalıştı ancak Beşiktaş öyle bir ik yarı oynadı ki ilk yarı da rakibini nakavt etti .

Geçen yazımda da belirttiğimiz üzere Beşiktaş’ın oyun için de ki temposu zaman zaman düşse de ve de istenilen seviyede olmasa da yeni transferlerle beraber oyuncuların birbirini tanıması ve alınacak iyi sonuçlar ile oyun şablonu daha da oturacaktır." (Melih Saatçi - Cumhuriyet)

"AMAN NAZAR DEĞMESİN"

"Bu oyunda her nedense sürekli forvet oyuncularını radarımıza alırız, ne var ki, bu takım oyununda ‘gizli’ kahramanlar vardır. Elbette gol atmak önemli, ancak o topu üçüncü bölgeye taşıyanları, adrese teslim pasları es geçeriz!

Siz ne derseniz deyin, Kartal’da güzel işlere imza atan başta Amir Hadziahmetovic ve de Salih Uçan var. Özellikle Bosna Hersekli futbolcu ofansa müthiş paslar attığı gibi, çok kritik yerlerde toplar kazanıyor, işini de dört dörtlük yapıyor. Salih’i de şık pasları ve müthiş asistleri için kutlamak gerekiyor. Salih her geçen gün çıtayı yükseltiyor, Kartal’ın bankoları arasındaki yerini perçinliyor, aman nazar değmesin." (Bilal Meşe - Milliyet)

"EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR"

"Beşiktaş takım olarak genel tartışmalara takılmadan emin adımlarla ilerliyor. Her oyuncu sorumluluğunun farkında, işi çok ciddiye alıp bunu sahaya yansıtıyor. Beşiktaş sahip olduğu takım düzeninin üzerine her maç koyarak devam ediyor.

Elbette başrolde geçen sezonun bitiminde olduğu gibi yine Aboubakar var. Attığı gol klasik bir Aboubakar resitaliydi. Kalitesi ile fark yaratmaya devam ediyor. Aboubakar'ın golünü bir kenara koyarsak bu maçın yıldız ismi Salih Uçan'dı.

Aboubakar'a yaptığı asistin yanında attığı golle skorun yaratıcısı oldu. Fakat Salih'in farkını yalnızca sonuca yansıyan bölümde değil, oyunun her bölgesinde görüyoruz. Takımın şu anda maestrosu durumuna geldi. Oyuna liderlik ediyor, bu hem Beşiktaş'a büyük katkı sağlıyor hem de Salih'in kalitesine çok yakışıyor." (Ali Gültiken - Sabah)