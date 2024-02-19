Spor yazarları Pendikspor - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Fark yaratan isim Meunier'

Yayınlanma: 19.02.2024 - 09:42

Güncelleme: 19.02.2024 - 09:42

Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Mustafa Sapmaz: "Abdullah Avcı ile bugün, neden hücum futbolu oynatmıyorsunuz, diye sorarak sohbete başlasak; alacağımız yanıt eminim ki, Benitez'in söylediklerine yakın olurdu. Abdullah hocanın takımı bunun dengesini zaman zaman kaçırıyor olabilir. Dünkü Pendikspor maçının büyük bölümünde olduğu gibi. Üstelik o anlarda mükemmel savunma da yapmıyordu. Ancak bir hücum futbolu fantezisi peşinde de değildi. O yüzden, önce savunup sonrasında bulduğu ilk fırsatı gole çevirerek İstanbul'dan evine mutlu döndü. Bu futbolu keyifli hale getirecek olan kaliteli futbolcular. Ha bir de kalitenin her zaman fark yaratacağı gerçeği değişmeyecek. Sadece bizde değil her yerde. Bakınız, Thomas Meunier." (Akşam)

"BİR SAĞ BEKTEN FAZLASI"

Reha Kapsal: "Rakip ceza sahasına 21 kez giren Trabzonspor aynı zamanda 10 pas dizisini 3 kez tekrarladı. Bunun gelişmesi gerekir. Bu veriler geliştiğinde daha fazla gol atan, daha fazla rakip ceza alanına giren, topu rakibe vermeyen daha güçlü bir Trabzonspor olacak. Meunier'in gelmesi Trabzonspor'un sezon başından bu yana bireysel yaptığı yanlış olan hücum aksiyonlarını daha organize hale getirdi. Pas dizisi ve ritmini artırdı. Bunun aynısının sol koridorda uygulanması gerekir. Eğer rakipler sağ koridoru kapatırsa soldan da organize atak yapılmalı. Meunier yalnız savunma ve hücum katkıları ile değil, kazanma tutkusu ve profesyonelliği ile de çok önemli rol model olacağını ve bir sağ bekten çok daha fazlası olduğunu kısa sürede gösterdi." (Fotomaç)

"FARK YARATAN İSİM YİNE MEUNIER OLDU"

İskender Günen: "Bordo-mavili ekipte Meunier'den başka doğru, akılcı atak girişimlerinde bulunan ne yazık ki ikinci bir isim yok. 2. yarı duran toptan Trezeguet ile gelen gol ve ardından yine Meunier'nin asistiyle gelen ikinci gol vardı. Bu maçta farkı yaratan isim yine Meunier oldu. Hatayspor maçında alınan 3 puan ve ardından küme düşme hattında olan zorlu bir Pendikspor karşısında alınan sonuç önemliydi. Bundan sonraki maçlarda Onuachu ve Pepe gibi önde sorunu çözen oyuncuların da katılımıyla daha üretken bir yapı ortaya çıkacak. Bu sezon hedef, önce Süper Lig'de üçüncülüğü yakalamak ve ardından bana göre en başta gelen Türkiye Kupası'nı kazanmak." (Sabah)