Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Konferans Ligi'nde yarı final yapar'

Yayınlanma: 22.08.2023 - 09:10

Güncelleme: 22.08.2023 - 09:10

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Hilmi Türkay: "Süper Lig başlayalı 2 hafta oldu. Sezona girerken “Hakemleri değil futbolu konuşalım” diye yazmıştım ama... Yine hakem hataları futbolun önüne geçti. Her sezon olduğu gibi. Yakında yöneticiler başlar “Yabancı hakem gelsin” diye serzenişe. Avrupa’da takımlarımız iyi sonuçlar aldı. Ancak asıl maçlar şimdi başlıyor. Bundan önceki rakipler çok güçlü değildi. Ülke puanımız yükseliyor. F.Bahçe, Avrupa’daki rakibi Twente ile 2009-10’da karşılaşmış, İstanbul’da 2-1 kaybetmiş, Hollanda’da 1-0 kazanmıştı. İsmail Kartal’ın elindeki kadro Avrupa arenası için yeterli. Sarı-Lacivertlilerde Oosterwolde ve Tadic geçmişte Twente’de oynamıştı. Perşembe akşamı F.Bahçe seyircisi hep ayakta kalmalı. Takımları geriye düşse dahi öfke kusmasınlar. Çünkü Süper Lig’de maçların telafisi var ama Avrupa arenası öyle değil. Takımları 5-6 hafta kadar analiz edip sonra eleştiri yapacağımı söylemiştim. F.Bahçe, Samsunspor deplasmanında eksik kadrosuyla kazandı, hanesine üç puan yazdırdı.Twente maçı öncesi bu galibiyet iyi moral demek." (Cumhuriyet)

''MÜSABAKALARIN ERTELENMESİ DOĞRU''

Uğur Meleke: ''Son bir ayda 6-7 kez dile getirmiştim, fikrin TFF’de karşılık bulduğu söylentisini mutlulukla karşıladım: Üçüncü haftada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un maçlarının ertelenmesi doğru karar olur. Sadece bir seferlik. Sadece bir ölüm-kalım aşaması olan play-off turuna özel olarak. Sadece üç müsabaka...'' (Hürriyet)

Ercan Güven: ''Cengiz-Fred= haksız rekabet.'' İkisi, bir basamak yukarı yükseltti Fenerbahçe’yi. Takımdaki yeteneklerin önünü açacaklarını gösterdiler. Cengiz’i biliyoruz zaten… Sonuçtan bağımsız Fenerbahçe’nin gittikçe zorluk derecesi yükselen maçlarındaki Samsun durağında iyi bir tempo tutturduğu ortada. Ve kadrosu o kadar beceri dolu ki, bunu şimdilik bireysel yeteneklere dayanarak yapıyor. Takım oyunu süreci geldiğinde başka bir boyutta olabilir Fenerbahçe. Çabuk gerçekleşse de Twente play-oflarında bir aksilik olmasa. (Milliyet)

''KONFERANSTA YARI FİNAL YAPAR''



İlker Yağcıoğlu: ''Fenerbahçe'de Edin Dzeko gibi, ortalarda pek fazla gözükmese de Dusan Tadic gibi ve tabii ki ilk maçını oynayan Cengiz Ünder gibi. Dün gece bir kere daha gördük ki Cengiz ile Dzeko arasında telepatik bir bağ var. Dün geceki golün benzerlerini bu sezon çok izleriz. Diğer yeni transfer Fred çok büyük katkı vereceğini daha ilk maçtan gösterdi. En son mayıs ayında resmi maç oynamasına rağmen fizik olarak neredeyse hazır gibi. Attığı golün iptal edilmesi de kural ne diyor bilmem ama bana çok mantıklı gelmedi. Szymanki'nin uzatma dakikalarında attığı gol maçı bitirdi. Polonyalı oyuncunun vuruşunda gerçekten ustalık vardı.'' (Takvim)

Rıdvan Dilmen: ''Fenerbahçe, bu yılın en önemli maçına Twente karşısında çıkacak. 35-36 maçla bu kadroyu memnun edemezsiniz. Fenerbahçe, Twente'yi geçerse Konferans Ligi'nde yarı final oynaması hiç sürpriz gelmez. Çeyrek final oynamaması sürprizdir. Bu konuda çok iddialıyım.'' (TV 8.5)

''KALİTE VE USTALIK''

Gürcan Bilgiç: "Zor maç ama Fenerbahçe her an gol atabilir" yorumu vardı. Cengiz'in iki stoper arasındaki Dzeko'yu bulması bir kalite, Dzeko'nun golü atması ustalıktı. Kilidi kırmayı başardılar, rahatladılar ve riski rakibin üstüne bıraktılar. Fred'in ofsayta takılan ikinci golündeki paslaşmalar, gözlerdeki "pası" sildi. Bir ayak mesafesi ile yakalandı Tadic. Pozisyonda Samsunsporlu oyuncuların topa dokunması, "baskı altındaydılar, kontrollü ele geçirmediler" yorumuyla, birkaç hamle geriye dönüldü. Bu güzel gole yazık oldu. İsmail Kartal tebriği hak ediyor. Altı oyuncusunu değiştirdi ama oyunu değişmedi. Maçı büken, "Benim dediğim olur" diyen, gireni-çıkanı ile aynı sorumluluğu taşıyan bir takım yaptı. Hüseyin Eroğlu'nu da bir planı olan, buna sadık kalıp, vazgeçmeyen bir ekip yaptığı için kutlarız. (Sabah)