İsmail Kartal'dan penaltı yorumu: 'Şampiyonluğa oynayan bir takım için...'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-2 biten Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kartal, penaltı pozisyonuna ilişkin, "Pozisyonu baştan sona incelediğimizde şampiyonluğa oynayan bir takım için çok ağır bir karar olduğunu düşünüyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 23:02
İsmail Kartal'dan penaltı yorumu: 'Şampiyonluğa oynayan bir takım için...'
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından İsmail Kartal, "Sonuçta buraya 3 puan almak için geldik. Rakibimizin de son haftalarda bir çıkışı olduğunu ve iyi savunma yaptığını biliyorduk. Kapanan savunmaya karşı zorlandık ama 2 gol atmayı başardık. İstediğimiz sonucu alamadık ama oyuncularıma güveniyorum" açıklamasında bulundu.

"BİZ PES ETMEDİK"

Sivasspor'un penaltı pozisyonu ve şampiyonluk yarışına ilişkin Kartal, "Pozisyonu baştan sona incelediğimizde şampiyonluğa oynayan bir takım için çok ağır bir karar olduğunu düşünüyorum. Biz pes etmedik, sonuna kadar şampiyonluk mücadelesi vereceğiz. 5 maçın 5'ini de kazanmaya yönelik oynayacağız. Puan farkıyla ilgili bir şey konuşmuyoruz. 5 maçın 5'ini de kazanıp şampiyon olmak istiyoruz" dedi.


ismail kartal haberleri fenerbahçe haberleri Sivasspor haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Mauro Icardi'den paylaşım!

Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Mauro Icardi'den paylaşım!
Puan farkı 4'e yükseldi: Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı! Sivasspor 2-2 Fenerbahçe

Puan farkı 4'e yükseldi: Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı! Sivasspor 2-2 Fenerbahçe
Fenerbahçeli Rodrigo Becao'dan 'yanlış ameliyat' iddialarına yanıt!

Fenerbahçeli Rodrigo Becao'dan 'yanlış ameliyat' iddialarına yanıt!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Film gibi soygun…” 470 milyon TL değerinde 'saf külçe altın' çaldılar!

Film gibi soygun…” 470 milyon TL değerinde 'saf külçe altın' çaldılar!
İzmir’de rehin alma olayı: Firari hükümlü Yılmaz Dai tutuklandı

İzmir’de rehin alma olayı: Firari hükümlü Yılmaz Dai tutuklandı
İzel-Çelik-Ercan grubu yıllar sonra tekrar dağıldı

İzel-Çelik-Ercan grubu yıllar sonra tekrar dağıldı
NOW’un favori dizilerindendi! Final kararı verildi

NOW’un favori dizilerindendi! Final kararı verildi
Burcu Esmersoy'dan 'ağırlık' açıklaması: 'Düğünden sonra sirkeyle yıkandık'

Burcu Esmersoy'dan 'ağırlık' açıklaması: 'Düğünden sonra sirkeyle yıkandık'
Evinde kaldığı arkadaşını öldürdü! Yurtdışına kaçtı: Telefonla itiraf etti

Evinde kaldığı arkadaşını öldürdü! Yurtdışına kaçtı: Telefonla itiraf etti
Galatasaray maçı öncesi... Adana Demirspor'dan Luis Nani kararı!

Galatasaray maçı öncesi... Adana Demirspor'dan Luis Nani kararı!
Ele başı ‘Fatma’… Çakallarla Dans’ın kadın versiyonu geliyor!

Ele başı ‘Fatma’… Çakallarla Dans’ın kadın versiyonu geliyor!