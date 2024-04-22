İsmail Kartal'dan penaltı yorumu: 'Şampiyonluğa oynayan bir takım için...'
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-2 biten Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kartal, penaltı pozisyonuna ilişkin, "Pozisyonu baştan sona incelediğimizde şampiyonluğa oynayan bir takım için çok ağır bir karar olduğunu düşünüyorum" dedi.
Trendyol Süper Lig'de Sivasspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal mücadeleyi değerlendirdi.
Karşılaşmanın ardından İsmail Kartal, "Sonuçta buraya 3 puan almak için geldik. Rakibimizin de son haftalarda bir çıkışı olduğunu ve iyi savunma yaptığını biliyorduk. Kapanan savunmaya karşı zorlandık ama 2 gol atmayı başardık. İstediğimiz sonucu alamadık ama oyuncularıma güveniyorum" açıklamasında bulundu.
"BİZ PES ETMEDİK"
Sivasspor'un penaltı pozisyonu ve şampiyonluk yarışına ilişkin Kartal, "Pozisyonu baştan sona incelediğimizde şampiyonluğa oynayan bir takım için çok ağır bir karar olduğunu düşünüyorum. Biz pes etmedik, sonuna kadar şampiyonluk mücadelesi vereceğiz. 5 maçın 5'ini de kazanmaya yönelik oynayacağız. Puan farkıyla ilgili bir şey konuşmuyoruz. 5 maçın 5'ini de kazanıp şampiyon olmak istiyoruz" dedi.
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