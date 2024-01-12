Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Bir yerden alıp diğer tarafa verdi'

Yayınlanma: 12.01.2024 - 10:34

Güncelleme: 12.01.2024 - 10:34

Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Spor yorumcuları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Ebru Kılıçoğlu: "Tablonun gerçek sebebi Galatasaray’ın futbol seviyesi. Evet eksikler var ama Sarı-Kırmızılılar ‘pil bitmek üzere’ seviyesinde oynuyor. Takımı canlandırması beklenen gol 45+1’de Kerem Demirbay’la gelip sonra takımlar soyunma odasına gidince bunun da kamçılayıcı bir etkisi olmuyor. Zira ikinci yarıda oyuncu değişikliklerinin de etkisiyle daha baskın ve kararlı oynayan taraf Sivasspor oluyor. Kazandıkları penaltı 85’te ağları bulunca maçın seyri tamamen değişiyor. Galatasaray bu yarıda da son derece bonkör harcıyor pozisyonları. Son dakikalarda gerilen oyun ve sertleşen futbol skoru değiştirmiyor. Galatasaray istemese de soğuk bir duş altında puanlarını Sivasspor’la paylaşıyor." (Cumhuriyet)

"GALATASARAY İÇİN TEK OLUMLU DETAY"

Uğur Meleke: "Buruk'un layıkıyla müdahale etmemesinin nedeni elinin darlığı. 1-0 kazandıkları İstanbulspor maçı sonrası Servet Çetin’le yollar ayrıldı, takımın başına Bülent Uygun geldi. Bu aralıkta sezon başından beri sürekli ilk 11 oynayan Yunus Emre Konak, Premier Lig’e transfer oldu. Galatasaray maçı öncesi de takımın belki en önemli iki oyuncusundan yoksun duruma geldiler: Son 6 maçta 6 gol atan santrfor Manaj cezalıydı dün. Galatasaray ise Sivasspor’dan da daha fazla eksikle sahadaydı dün. 4 gün önce Konya maçında Galatasaray bu sezon ilk kez Davinson-Torreira-Icardi omurgasının tamamından yoksun oynamış, yine 89’a kadar 1-0’lık skorla gelmişti maç. Konya, durum 1-0’ken Galatasaray’a büyük tehditler yaratabilecek bir oyun oynayamadı. Sivasspor’sa o 1-0’ı bozabilince 1 puanı koparabildi Galatasaray’dan... Sarı-kırmızılıların son iki sezonda en önemli karakteristiklerinden biri 1-0’ı bulsalar dahi 2’yi aramalarıydı. "1-0’la 1-1 arası Galatasaray’ın vitesinin küçülmesi puan kaybında önemli faktör. 45’le 84 arası şut istatistiği 9-9. Kornerler de 3-0 Sivas lehine. Elbette bu küçülen vites için Okan Buruk’un da makul bir mazereti var. Kulübede iki maçtır Tete dışında as hücum oyuncusu yok. Maça layıkıyla müdahale edememe sebebi bu darlık. 2005 doğumlu Ali Turap Bülbül, dün ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11’de başladı. Bu sezon Ali Turap, Efe, Hamza, Ali Yeşilyurt’un da formasını giydiği Galatasaray U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi’nde hem Bayern Münih’i, hem Manchester United’ı mağlup etti. İki haftadır Ali Turap, Eyüp, Baran, Efe gibi gençlerin Galatasaray A takımında süre almaları günün sarı kırmızılar açısından olumlu detayı." (Hürriyet)

"UYGUN'UN 'DELİKANLI' HAKEMLERİ"

Levent Tüzemen: "Galatasaray'ın kaçırdığı galibiyetin sorumlusu kritik karşılaşmalarda oyunu yeterince okuyamayan Okan Buruk'tur. Mesleğe yeni başlamış bir teknik adam bile oyundan en erken Zaha'yı alırdı. Sorumsuz Zaha'yı 83 dakika oyunda tutmak ihanetti. Kırmızı kart gören Kerem Aktürkoğlu kendisiyle yüzleşsin. Ezbere vuruşlar yapacağına akıllı vuruşlar yapmayı öğrensin. Maçtan önce 'delikanlı, cesur ve yürekli adaletli bir hakem istiyoruz' diyen Sivasspor'un felsefeci hocası Bülent Uygun'un herhalde ağzı kulaklarındadır. Zorbay Küçük ile VAR'daki Alper Ulusoy, kasap gibiydiler. Fernandes'in atılmasını, Abdülkadir'in topa elle yön vermesini geçiyorum. Camara'nın Halil'e attığı tekme tartışmasız penaltıydı! Şimdi Bülent Uygun, bu iki 'delikanlı!' hakemi Sivas köftesi yedirdikten sonra uğurlasın!" (Fotomaç)

Ahmet Çakar: "Türk futbolunda gün geçmiyor ki bir hakem faciası yaşanmasın. Dün akşam da Galatasaray'ın net iki penaltısını vermeyen Zorbay Küçük, ciddi hatalar yaptı. Halil Dervişoğlu, Sivas ceza sahasında savunma oyuncusu topla çıkarken topa dokunuyor, savunma oyuncusu yere düşerken de sağ eliyle topa müdahale ediyor. Karar mutlak penaltı ama VAR da devreye girmedi. Ceza alanının sol köşesinde çok net bir şekilde Demirbay'ın topuğuna bir müdahale yapılıyor. Flu görünen pozisyon aslında mutlak penaltı. İşte gördünüz mü bir hakem bir maçı nasıl bir yerden alıp, diğer bir yere verebiliyor." (Sabah)

"ZİRVEDE BU ŞEKİLDE KALAMAZ"

Osman Şenher: "Kabul ediyorum takımda sakatlar, cezalılar ve Afrika Kupası’na giden futbolcular var. Bunların hepsi de önemli eksikler. Ama ne olursa olsun bu eksiklerin arkasına hiç kimse saklanamaz. Zirve yarışında mutlaka kazanman gereken bir maçta daha iyi futbol oynamak mecburiyetindesin. Nelsson, Abdülkerim ve Torreira dışında görevini iyi yapan bir futbolcu bana gösterebilir misiniz? Zirve yarışında böyle futbol oynarsan, bu kadar mücadele edersen, tepelerde fazla kalamazsın. Futbolcuların yarısı, büyük takımda olduklarının farkında değil. Sivasspor ise eksik kadrosuna rağmen rakibinden daha çok mücadele etti. 1 puanı kesinlikle hak ederek aldılar. Hakem Zorbay Küçük’e gelince; Galatasaray’ın yüzde 100 bir penaltısını görmezden geldi, vermedi." (Milliyet)

Ömer Üründül: "Tabi ki puan kayıpları olacak. Her maçı kazanacağım diye garanti yok. Ama gördüğüm en büyük tehlike Okan Buruk ve futbolculardaki aşırı gelirimdi. Kerem Aktürk'ün gördüğü ikinci sarıya bu kadar sinirlenmesine gerçekten anlamak mümkün değil. Bülent Uygun'un takımını hiç alışık olmadığı 5-3-2 oynatmasına bir anlam veremedim. Hele ki Galatasaray'ın iki kenar bekinde sıkıntı varken, forvet hattını kanatsız 45 dakika oynatması büyük yanlıştı. İkinci yarı düzetti. Galatasaray'da ilk defa genç bir sağ bek oynarken bu bölgeyi kullanmayı ancak ikinci yarının başında düşündü!" (Sabah)

"DZEKO'NUN POZİSYONUNUN YERDE OLANI"



Serkan Korkmaz: "Benim futbol anlayışıma göre; Galatasaray'ın iki penaltısı verilmedi. Hadi Zorbay Küçük görmedi, VAR neden devreye girmedi; gerçekten anlamadım! G.Saray iki mükemmel (Aktürkoğlu ve Mertens) şutunun direkten döndüğü, iyi oynadığı zorlu deplasmanda puan kaybını bence hiç hak etmedi. Ligin ilk yarısı geride kaldığında bence umutsuzluğa kapılacak, hocayı eleştirecek bir manzara olduğunu hiç zannetmiyorum. Hem ligde hem Avrupa'da gelinen nokta (bence) tatminkar." (Fotomaç)

Erman Toroğlu: "Galatasaray çok eksik… Bir de deplasmanda oynuyor. Seyirci gücü yok. Ne de olsa hava da sert. İlk yarıda iki topları direkten dönüyor. Kötü oynamıyorlar ama şampiyonluğa oynayan bir takım havası yok. Ceza alanı içinde büyük takımda oynayan bir futbolcu Ankara oyun havası oynamaz. Oynarsan adamı yalelli yaparlar. G.Saray'da tuhaf sakatlıklar var. Sen Şampiyonlar Ligi'nde üst tura kalacağım diyorsun, sezon başından beri sol bekin yok. Hayatta arkanı sağlam tutmazsan başarılı olma şansın yok. Kamara Halil Dervişoğlu'nun arkadan bileğine vuruyor. Net penaltı. Hakem görmeyebilir, VAR'ın çağırması gerekir. Bir gün evvel Fenerbahçe'nin kazandığı penaltının yerde olanı." (Sabah)