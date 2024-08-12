Spor yazarları Sivasspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi: 'Uğurcan kimleri kurtarıyor?'

Yayınlanma: 12.08.2024 - 09:46

Güncelleme: 12.08.2024 - 09:46

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında karşılaştığı Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı ve lige puan kaybıyla başladı. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.

Spor yazarlarının açıklamaları şu şekilde:

İskender Günen: "Rakibin kendi sahasında çok adamla kaldığı anda bile kendi kalenizde 4 gol pozisyonunda kaleci Uğurcan'ın kurtarışları varsa bu başka bir sorun. Draguş, yetenekli bir oyuncu ama Trabzonspor'un oynadığı sistemde kenarlara gelen oyuncu özellikleri çok önemli değil. Daha önceki yazılarımda belirttiğim gibi önde Onuachu, Sörloth ve Cornelius gibi oyuncu eksikliği var. Sonuç, ilk deplasman maçında oynanan oyun, alınan 1 puan küçümsenmemeli. Sezon başlarında beklentileri karşılayan takımlar çok azdır. Zaman gelişmeye açık. Her geçen hafta mutlak daha farklı görüntüler ve oyunlar ortaya gelecektir. Ve her maç yanlışların göründüğü, teknik adamların çözümlerini bulabileceği bir oyun olarak görülecektir." (Sabah)

"HÜCUM HATTINA ÇÖZÜM GEREKLİ"

Engin Kehale: "Avcı, oyuncu değişiklikleriyle ön tarafa hareketlilik getirmeyi denedi ama ceza sahası içinde etkili olamama sıkıntısı bir kez daha elini kolunu bağladı. Malheiro’nun oyunu, Okay’ın ilk 35 dakikası, Savic’in savunma liderliği gibi olumlu noktalar olsa da ön taraftaki verimsizlik gerçekten düşündürücü. Uğurcan olmasa, bugün dünden daha karanlık olabilirdi Trabzonspor için." (Hürriyet)

"UĞURCAN KİMLERİ KURTARIYOR?"

Cemal Ersen: "Önce Avrupa sınavları, dün de ligde Sivasspor maçı... Trabzonspor bu süreçte büyük hayal kırıklığı yaşamadı ise, dua etmesi gereken isim kaptanı Uğurcan Çakır’dır. Sezon başı olmasına karşın öyle bir performans gösteriyor ki; hocasını, milyon dolarlar harcayan başkanını ve henüz sorumluluğunun farkında olmayan takım arkadaşlarını ipten alıyor kaptan.

O zaman sormak gerek; nasıl bir oyun aklınız var ki, orta alandan başlayıp savunmaya yansıyan bu tehlike sarmalını tek başına kaleciniz sonlandırıyor? Yapılan bunca transferin karşılığını ne zaman alacaksınız? Skorla değil, futbolunuzla rakiplerinize ne vakit üstünlük sağlayacaksınız?

Trabzonspor lige iyi bir başlangıç yapamadı. Wien rövanşından sonra haftayı boş geçecek. Bu ara avantaja çevrilebilir. Uğurcan ile başladım, onunla bitireyim. Kaptanın ışığı birilerine yol göstermeli, kimilerine de ders olmalı." (Milliyet)

"SEZONLUK DENEMELERE DEVAM"

Olcay Çakır: "Anlaşılan o ki; Abdullah Avcı’nın sezonluk denemelerini bir süre daha izlemeye devam edeceğiz. Her maç ‘olmuyor’ hali devam ediyor. Bir türlü düzelmiyor. Şampiyon teknik adam eleştiri aldığı yerden ısrarla, aynen devam ederek kulübü yönetenleri de zor duruma düşürüyor. İlk 11’i tartışmalıyken, özellikle oyuna müdahaleleri hep bir arayış içinde olduğunu gösteriyor. Bu takımın hazır olmadığını düşünürken her maç daha da hazır olamaması izaha muhtaç bir konu artık.

Abdullah Avcı eylül ayını işaret etti maç başında ama puan kayıpları, Avrupa’da da yaşanacak kayıplar umutsuz başlayan taraftarların sonuçlara ve sebeplere isyanını artırabilir." (Fanatik)