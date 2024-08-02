Spor yazarları Trabzonspor - Ruzomberok maçını yorumladı: 'Bundan sonrası daha zor olacak'

Yayınlanma: 02.08.2024 - 09:25

Güncelleme: 02.08.2024 - 09:25

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Slovakya'nın Ruzomberok takımını sahasında 1-0 mağlup etti ve tur atladı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Engin Kehale: İlk yarının yıldızı, devre sonunda tek başına götürdüğü bir pozisyonda ıslıklansa da Trezeguet’ydi. Cihan belli ki yetenekli ama sorumluluk alamadı. Draguş, ilk maçtaki gibi gezgin roldeydi ancak ceza sahası etkinliğinde yoktu. Saf bir 9 numara eksikliği, bir kez daha hissedildi. Mendy-Denswil tandemi, topla çıkma becerisi ne kadar yüksek olsa da bu birliktelikten iyi bir stoper ikilisi çıkmayacağı aşikâr. Hem pozisyon hem hamle hatalarıyla takımı kırılgan hale getiriyorlar. Bu şekilde gelişen birkaç hücumda sorumluluk alan ve maçı strese sokmayan yine Uğurcan Çakır oldu. Soyunma odasında Abdullah Avcı, Draguş’a kanatlara çok devrilmemesini söylemiş olacak ki ondan ceza sahası içi aksiyonlarının içerisinde, daha etkin bir oyun izledik. Rumen oyuncu, önce Trezeguet’nin pasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyon, sonra Cihan’ın pasında topla buluşan Visca’nın geriye çıkardığı topa şık gol vuruşuyla hem maçı hem turu rahatlatmayı başardı. Pedro Malheiro da ilk resmi maçında geçer not almayı başardı. Savunmasının gelişiminde Abdullah Avcı etkin rol alacaktır, hücumda ise bir kumaşı var gibi duruyor. Görünen o ki sezon başındaki oyun, yeni transferlerin 11’e entegre edilmesiyle daha güçlü bir hal alacak. (Hürriyet)

"ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI"

Olcay Çakır: Daha zor bir rakip olsa, Uğurcan formsuz olsa, işler daha da içinden çıkılmaz olabilirdi, ancak bunlar olmadı. Trabzonspor ülke puanı da dahil üzerine düşeni yapmış oldu. Bundan sonrası daha zor olacak ama bundan sonrasına daha hazır ve daha eksiksiz bir Trabzonspor da olacak. Ve Trezeguet, varlığı dert, yokluğu yara olabilir. Çünkü onsuz da atak yok gibi. Pası da düşün Trezeguet! (Fanatik)

"EN ÖNEMLİ TRANSFER CİHAN ÇANAK"

İskender Günen: Cihan, büyük bir yetenek. Oyun aklı üst düzeyde, çok genç ve gelişmeye açık. Bu sezon Trabzonspor'un yaptığı en önemli transfer olarak öne çıkmakta. Sağ kenarda ilk kez forma giyen Malheiro, hücum aksiyonlarında önemli katkılar yapacağının işaretlerini verdi. Visca, geçen sezon Meunier birlikteliğinden sonra Malheiro ile iyi bir ikili olacaktır. İleride ise Trezeguet, bireysel becerileri olan bir isim, yalnız en önemli sorunu pas-şut tercih yanlışlığı. Visca, ilk maçta olduğu gibi, yine önde atak girişimlerinin odak noktasıydı ve Draguş'un golünde asisti yapan isimdi. Dragus, önemli bir futbolcu, yalnız iki maçta gözlemleyebildiğimiz kadarıyla Onuachu, Sörloth ve Cornelius gibi bir oyuncu değil. Mutlaka önde yukarıda belirtiğim üç oyuncu türü bir forvet gerekiyor. (Sabah)