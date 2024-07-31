Trabzonspor Okay Yokuşlu'yu resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!
Süper Lig ekibi Trabzonspor, 30 yaşındaki milli oyuncu Okay Yokuşlu'yu renklerine bağladığını açıkladı.
Trabzonspor, Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Okay Yokuşlu'nun Kulübümüze kesin transferi konusunda, West Bromwich ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; West Bromwich'e sözleşme fesih bedeli olarak 1.650.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir" denildi.
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