Trabzonspor Okay Yokuşlu'yu resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, 30 yaşındaki milli oyuncu Okay Yokuşlu'yu renklerine bağladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2024 - 21:42
Trabzonspor Okay Yokuşlu'yu resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!
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Trabzonspor, Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Okay Yokuşlu'nun Kulübümüze kesin transferi konusunda, West Bromwich ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; West Bromwich'e sözleşme fesih bedeli olarak 1.650.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir" denildi.


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