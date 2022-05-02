Spor yorumcuları Kayserispor - Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:45

Beşiktaş, Kayserispor karşısında 1-0 yenik düşmesine rağmen mücadeleyi 3-2 kazandı.

Siyah-beyazlılar, pazar günü oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi 3 puan alarak moral kazandı.

Spor yorumcuları, karşılaşmayı değerlendirirken Beşiktaş'ın Fransız teknik direktörü Valerien Ismael'in yaptığı hamlelere vurgu yaptı.

Spor yorumcularının değerlendirmesi şu şekilde:

GÜNTEKİN ONAY: Beşiktaş, dün ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 3 gol buldu ve geriye düştüğü maçı kazanmayı bildi. Aslında siyah beyazlılar, ilk devreyi de 1-0 geride kapatmasına rağmen Kayserispor’a oranla daha baskın olan taraftı. Larin ve Batshuayi’nin yine silik bir görüntü ortaya koyduğu 70 dakikanın ardından İsmael, hücum hattında 3 değişikliğe birden giderek takımının ritmini ve enerjisini yükseltti. Dün Beşiktaş, Fransız teknik adamın istediği şekilde “direkt” oyunu tercih etti ve maç boyunca tempo-baskı-mücadele ile Kayserispor’a üstünlük kurdu. Orta alanda özellikle Josef gibi önemli bir maestronun yokluğunda Kayseri’de alınan 3 puan Fenerbahçe derbisi öncesinde değerli. (Hürriyet)

ERCAN TANER: Beşiktaş'ta mekanizma yine çalışmıyor. Bol pas hatası ve organizasyon bozukluğu had safhada. Çoğu zaman, sanki ilk defa bir arada oynayan oyuncular görüntüsü verdi Beşiktaş. Hakemi ilk devre beğenmedim. Faul verme tercihleri çok kötüydü. İkinci yarıya derli toplu başlangıç ve Serdar'ın kafa golü. İsmael'in tam zamanında yaptığı üç değişiklik, takıma daha iyi yansıdı. N'Koudou, önce gol attı sonra penaltı aldı. Yine attı. Maçın kaderini değiştirdi. Montero kırmızı kart gördükten sonra, San Marino Milli Takımı gibi bol bol net pozisyon veren Beşiktaş, son saniyede Cardoso'nun golüne engel olamadı. (Sözcü)

METİN TEKİN: Beşiktaş-Fenerbahçe maçları her zaman başka atmosferlere sahip olmuştur, takımların iddiası olsun olmasın fark etmez. Ancak derbide kendisini göstermesi gereken isim Valerien Ismael.

ÖNDER ÖZEN: Galibiyeti Ismael'in 71'de yaptığı radikal değişikliklere bağlıyorum. Beşiktaş, değişikliklere kadar oyunun her alanında sayısal handikap yaşıyordu. Gole en yakın 3 oyuncu kenara geldi ancak giren oyuncular enerjileriyle o sayısal handikapı giderdi.