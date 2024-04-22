Sporting adım adım şampiyonluğa!

Portekiz Premier Lig 30. hafta maçında Sporting, sahasında Vitoria Guimaraes'i 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 07:34
Sporting adım adım şampiyonluğa!
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Portekiz Premier Lig 30. hafta maçında Sporting ile Vitoria Guimaraes karşı karşıya geldi. Jose Alvelade Stadyumu'nda oynanan maçı Sporting 3-0 kazandı. 

Sporting'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Pedro Gonçalves ve 45+3 ile 49. dakikada Viktor Gyökeres kaydetti. 

Viktör Gyökeres, bu gollerle birlikte bu sezon 46. maçında toplam 38'nci golüne ulaştı. 

Bu sonuçla birlikte Sporting, puanını 80 yaparak bir maç eksiği bulunan en yakın takipçisine 10 puan fark attı. Vitoria Guimaraes ise 57 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Sporting, Porto deplasmanına gidecek. Vitoria Guimares, sahasında Boavista'yı ağırlayacak.


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