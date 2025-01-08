Sporting, Porto'yu yenerek finale yükseldi!

Portekiz Lig Kupası yarı final maçında Sporting, Porto'yu 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Sporting, Porto'yu yenerek finale yükseldi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2025 - 09:27

Portekiz Lig Kupası yarı final maçında Sporting ile Porto karşı karşıya geldi. 

Dr. Magalhaes Pessoa Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sporting 1-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Sporting'e galibiyeti getiren golü, 56. dakikada Viktor Gyökeres kaydetti. 

Sporting, 8 Ocak'ta oynanacak Benfica-Braga maçının galibiyle 11 Ocak'ta final maçına çıkacak.

GYÖKERES'TEN 29 MAÇTA 31 GOL

Öte yandan Sporting'in  İsveçli golcüsü Gyökeres, bu sezon çıktığı 29 resmi maçta 31. golüne ulaştı.  26 yaşındaki futbolcu, 6 da asist katkısı yaptı.


Etiketler: #Viktor Gyökeres #sporting #porto #Portekiz Lig Kupası

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