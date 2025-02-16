Sporting'e evinde büyük darbe

Yayınlanma: 16.02.2025 - 09:46

Güncelleme: 16.02.2025 - 09:46

Portekiz Premier Lig 22. haftasında Rui Borges'in yönetimindeki Sporting evinde Vasco Seabra'nın ekibi Arouca ile 2-2 berabere kaldı.

Jose Alvalade'de oynanan maçta Sporting'in gollerini 17. dakikada Conrad Harder ve 74. dakikada Francisco Trincao kaydetti.

Arouca'nın gollerini ise 8. dakikada Rui Silva kendi kalesine ve 45+5'de Henrique Araujo penaltıdan attı.

Sporting'de Morten Hjulmand 62. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

KENDİ KALESİNE İNANILMAZ GOL!

Sporting'de kaleci Rui Silva'nın 8. dakikada kendi kalesine attığı gol büyük gündem oldu. Takım arkadaşının attığı pası kontrol edemeyen kaleci Silva, yaptığı hatanın ardından tribünlerin bir kısmından tepki gördü.

Bu sonuçla birlikte Sporting 52 puanla liderliğini sürdürürken, Arouca 24 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Sporting deplasmanda AVS'ye konuk olurken, Arouca evinde Farense'yi konuk edecek.