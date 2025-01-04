Portekiz'de dört dörtlük maç! Vitoria Guimaraes 4-4 Sporting Lizbon

Yayınlanma: 04.01.2025 - 09:26

Güncelleme: 04.01.2025 - 09:26

Portekiz Premier Lig'in 17. Hafta maçında Sporting CP, Vitoria Guimaraes'e konuk oldu. Don Afonso Stadyumu'ndaki nefes kesen maç 4-4 berabere bitti.

Vitoria Guiamaraes'e galibiyeti getiren golleri 7'de Tiago Silva, 70'de Kaio Cesar, 82'de Joao Mendes ve 85'de Ndembo Michel kaydetti. Sporting'in gollerini ise 2,14 ve 57. dakikalarda Viktor Gyökeres ile 90'da Francisco Trincao kaydetti.

Sporting, bu mağlubiyetin ardından 41 puana yükseldi. Vitoria Guimaraes ise 25 puana yükseldi.

Portekiz Premier Lig'in bir sonraki haftasında Sporting, Rio Ave deplasmanına gidecek. Vitoria Guimaraes, Arouca'yı konuk edecek.