Sporting CP - Gil Vicente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sporting CP, Portekiz Premier Lig'in 12. haftasında sahasında Gil Vicente ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 10:47
Sporting CP - Gil Vicente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Portekiz Premier Lig'de 12. hafta heyecanı yaşanıyor.

Ruben Amorim yönetimindeki Sporting CP, sahasında Vitor Campelos'un ekibi Gil Vicente ile karşı karşıya gelecek.

SPORTİNG CP - GİL VİCENTE MAÇI SAAT KAÇTA?

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.

SPORTİNG CP - GİL VİCENTE MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Claudio Pereira'nın yöneteceği karşılaşma Spor Smart'tan naklen yayımlanacak.

Sporting CP, ligde oynadığı son maçta Benfica deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Gil Vicente ise sahasında karşılaştığı Rio Ave ile 1-1 berabere kalmıştı. 


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