Sporting CP - Gil Vicente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sporting CP, Portekiz Premier Lig'in 12. haftasında sahasında Gil Vicente ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.
Portekiz Premier Lig'de 12. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ruben Amorim yönetimindeki Sporting CP, sahasında Vitor Campelos'un ekibi Gil Vicente ile karşı karşıya gelecek.
SPORTİNG CP - GİL VİCENTE MAÇI SAAT KAÇTA?
Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.
SPORTİNG CP - GİL VİCENTE MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekizli hakem Claudio Pereira'nın yöneteceği karşılaşma Spor Smart'tan naklen yayımlanacak.
Sporting CP, ligde oynadığı son maçta Benfica deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Gil Vicente ise sahasında karşılaştığı Rio Ave ile 1-1 berabere kalmıştı.
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