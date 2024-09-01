Sporting, dev maçta iki golle güldü!

Portekiz Premier Lig 4. hafta maçında Sporting, Porto'yu 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2024 - 09:28
Sporting, dev maçta iki golle güldü!
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Portekiz Premier Lig 4. hafta maçında Sporting ile Porto karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Sporting 2-0 kazandı.

Sporting'e galibiyeti getiren golleri 72. dakikada penaltıdan Gyökeres ve 90+3'te Geny Catamo kaydetti.

LİGE 4'TE 4 İLE BAŞLADILAR

Bu sonuçla birlikte Sporting, ligde 4'te 4 yaparak puanını 12'ye yükseltti. Porto ise 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Sporting, Arouca deplasmanına gidecek. Porto, evinde Farense ile karşılaşacak.


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