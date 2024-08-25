Porto, 3'te 3'le başladı
Portekiz Ligi'nde Porto, Rio Ave'yi sahasında 2-0 mağlup etti. Porto, sezona 3'te 3'le başladı.
Portekiz Ligi'nin 3. haftasında Porto, Rio Ave'yi konuk etti. Dragao Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi Porto 2-0'lık skorla kazandı.
Porto'ya galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Galeno ve 30. dakikada Nicolas Gonzalez attı.
Rio Ave'de Patrick 43. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Porto, bu galibiyetle sezona 3'te 3'le başladı ve 9 puana yükseldi. Rio Ave, 3 puanda kaldı.
Porto, ligin bir sonraki haftasında dev maçta Sporting deplasmanına konuk olacak. Rio Ave, sahasında Arouca'yı konuk edecek.
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