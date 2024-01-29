Sporting Lizbon - Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sporting Lizbon, Portekiz Ligi'nin 19. haftasında kendi sahasında Casa Pia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:45'te başlayacak.
Portekiz Ligi'nde 19. hafta heyecanı yaşanıyor.
Rúben Amorim yönetimindeki Sporting Lizbon, kendi sahasında Pedro Moreira'nın ekibi Casa Pia ile karşı karşıya gelecek.
SPORTİNG LİZBON - CASA PİA MAÇI SAAT KAÇTA?
José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:45'te başlayacak.
SPORTİNG LİZBON - CASA PİA MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekizli hakem Hélder Carvalho'nun yöneteceği karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayımlanacak.
Sporting Lizbon, ligde oynadığı son maçta Vizela deplasmanından 5-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Casa Pia ise kendi sahasında ağırladığ Farense'ye 3-1 mağlup olmuştu.
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