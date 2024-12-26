Sporting Lizbon'dan Joao Pereira kararı!

Portekiz Süper Lig ekiplerinden Sporting Lizbon, Teknik Direktör Joao Pereira ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sporting Lizbon'dan Joao Pereira kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2024 - 09:50

Sporting Lizbon, Ruben Amorim sonrası göreve gelen Joao Pereira'ya veda etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik adam ile yolların ayrıldığı açıklandı.

8 MAÇTA 3 GALİBİYET

Ruben Amorim sonrası 40 yaşındaki teknik adamı göreve getiren Sporting, Pereira ile çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Sporting'in Joao Pereira sonrası teknik direktörlük görevine Vitoria Guimaraes'ten Rui Borges'i getirmesi bekleniyor.


Etiketler: #Joao Pereira #sporting #Ruben Amorim

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