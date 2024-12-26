Sporting Lizbon'dan Joao Pereira kararı!
Portekiz Süper Lig ekiplerinden Sporting Lizbon, Teknik Direktör Joao Pereira ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Sporting Lizbon, Ruben Amorim sonrası göreve gelen Joao Pereira'ya veda etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik adam ile yolların ayrıldığı açıklandı.
8 MAÇTA 3 GALİBİYET
Ruben Amorim sonrası 40 yaşındaki teknik adamı göreve getiren Sporting, Pereira ile çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
Sporting'in Joao Pereira sonrası teknik direktörlük görevine Vitoria Guimaraes'ten Rui Borges'i getirmesi bekleniyor.
Etiketler: #Joao Pereira #sporting #Ruben Amorim
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