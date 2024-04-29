Sporting'den derbide inanılmaz dönüş

Portekiz Ligi'nin 31. haftasında Sporting Lizbon, Porto deplasmanında son bölümüne 2-0 geride girdiği maçta sahadan 2-2'lik beraberlik ile ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 07:53
Sporting'den derbide inanılmaz dönüş
Abone Ol google-news

Portekiz Ligi'nin 31. haftasında Ruben Amorim'in ekibi Sporting Lizbon, Sergio Conceiçao'nun yönetimindeki Porto deplasmanında son bölümüne 2-0 geride girdiği maçta sahadan 2-2'lik beraberlik ile ayrıldı.

Dragao'da oynanan maçta ev sahibi Porto'nun gollerini 7. dakikada Evanilson ve 41. dakikada Pepe kaydederken, Sporting'in İsveçli yıldızı Viktor Gyökeres, 87 ve 88. dakikalarda attığı gollerle takımının sahadan beraberlik ile ayrılmasını sağladı.

Sporting'de Marcus Edwards maçın 90. dakikasında direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte 81 puana ulaşan Sporting, 76 puanlı Benfica'nın önünde liderliğini sürdürürken, Porto 63 puana yükselmiş oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Sporting sahasında Portimonense'yi konuk ederken, Porto deplasmanda Chaves ile karşılaşacak.


sporting haberleri porto haberleri portekiz ligi haberleri

İlgili Haberler

Sporting adım adım şampiyonluğa!

Sporting adım adım şampiyonluğa!
Orkun Kökçü geri döndü: Sporting Lizbon son dakikada 3 puanı aldı!

Orkun Kökçü geri döndü: Sporting Lizbon son dakikada 3 puanı aldı!
Sporting Lisbon, Benfica'yı eledi ve finale kaldı!

Sporting Lisbon, Benfica'yı eledi ve finale kaldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Uzmanlar Hatay için defalarca uyardı, umursanmadı ve felaket geldi: Dikkat kuduz var!

Uzmanlar Hatay için defalarca uyardı, umursanmadı ve felaket geldi: Dikkat kuduz var!
Nusret Gökçe’nin restoranına ikinci saldırı

Nusret Gökçe’nin restoranına ikinci saldırı
İsrail basınından Ergin Ataman'a hakaret

İsrail basınından Ergin Ataman'a hakaret
Süper Lig’e yükselen 2. takım belli oldu! Göztepe yeniden Süper Lig’de!

Süper Lig’e yükselen 2. takım belli oldu! Göztepe yeniden Süper Lig’de!
Elazığ’da ilk hasat başladı: Toptan kilosu 60 TL...

Elazığ’da ilk hasat başladı: Toptan kilosu 60 TL...
Icardi’den Erden Timur’a mesaj

Icardi’den Erden Timur’a mesaj
Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya tartışmasına Şahan Gökbakar da dahil oldu

Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya tartışmasına Şahan Gökbakar da dahil oldu
Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Yengeç burcu yorumu