St. Etienne, 2 yıl sonra yeniden Ligue 1'de
St. Etienne, play-out'ta Metz ile deplasmanda 2-2 beraber kalsa da toplam skorda rakibine 4-3'lük üstünlük kurdu ve Ligue 1'e yükseldi.
Fransa Ligue 1'e yükselen son takım belli oldu.
Metz - St. Etienne play-out final eşleşmesinde ilk maç St. Etienne'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Metz'in ev sahipliğinde oynanan ikinci maç ise 2-2 berabere bitti.
Rakibine 4-3'lük üstünlük kuran St. Etienne, 2 yıl sonra Ligue 1'e yükseldi.
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