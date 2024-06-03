St. Etienne, 2 yıl sonra yeniden Ligue 1'de

St. Etienne, play-out'ta Metz ile deplasmanda 2-2 beraber kalsa da toplam skorda rakibine 4-3'lük üstünlük kurdu ve Ligue 1'e yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2024 - 09:11
St. Etienne, 2 yıl sonra yeniden Ligue 1'de
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Fransa Ligue 1'e yükselen son takım belli oldu.

Metz - St. Etienne play-out final eşleşmesinde ilk maç St. Etienne'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Metz'in ev sahipliğinde oynanan ikinci maç ise 2-2 berabere bitti.

Rakibine 4-3'lük üstünlük kuran St. Etienne, 2 yıl sonra Ligue 1'e yükseldi.


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