Osayi Samuel'den Fenerbahçe'ye iyi haber!
Fenerbahçe'ye Bright Osayi-Samuel'den iyi haber geldi. Nijeryalı futbolcu sakatlığını atlattı.
Süper Lig'de Galatasaray'a karşı yaşanan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Union SG maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
SAKATLIĞINI ATLATTI
Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarını bireysel sürdüren Osayi-Samuel, yarın takımla birlikte çalışacak.
Arka adelesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan bir süredir uzak kalan 26 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında forma giyemedi.
Osayi-Samuel bu sezon 5 resmi maçta 150 dakika süre aldı.
Etiketler: #fenerbahçe #bright osayi samuel
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