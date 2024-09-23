Osayi Samuel'den Fenerbahçe'ye iyi haber!

Fenerbahçe'ye Bright Osayi-Samuel'den iyi haber geldi. Nijeryalı futbolcu sakatlığını atlattı.

Osayi Samuel'den Fenerbahçe'ye iyi haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2024 - 09:15

Süper Lig'de Galatasaray'a karşı yaşanan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Union SG maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

SAKATLIĞINI ATLATTI

Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarını bireysel sürdüren Osayi-Samuel, yarın takımla birlikte çalışacak.

Arka adelesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan bir süredir uzak kalan 26 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında forma giyemedi.

Osayi-Samuel bu sezon 5 resmi maçta 150 dakika süre aldı.


Etiketler: #fenerbahçe #bright osayi samuel

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