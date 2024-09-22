Mehmet Aurelio'dan Fenerbahçe maçı açıklaması!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, maç boyunca şans bulmalarına rağmen galip gelecek golü atamadıklarını söyledi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aurelio, "Kasımpaşa'ya karşı böylesine zor bir deplasmanda bir mücadele ortaya koymak her zaman zordur. Burası zor bir deplasman. Buraya gelirken galip gelmeyi düşünüyorduk. Kazanmak için gelmiştik. Amacımız buydu. Maç boyunca şanslar bulduk. Ancak 3 puan için gereken golü atamadık" ifadelerini kullandı.
Mücadelenin ikinci yarısında ritim yakaladıklarını belirten Aurelio, "Rakip 10 kişi kalınca şanslar bulduk ama golümüz eksikti. Gelecek hafta evimizde Fenerbahçe'ye karşı iyi bir mücadele ortaya koymak istiyoruz" diye konuştu.
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