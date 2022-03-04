Stanford Üniversitesi Kadın Futbol Takımı'nın kaptanı Katie Meyer 22 yaşında yaşamını yitirdi

04 Mart 2022 Cuma, 17:01

Stanford Üniversitesi çarşamba günü yaptığı açıklamada, üniversitenin kalecisi ve kaptanı olan Katie Meyer'in 22 yaşında yaşamını yitirdiğini doğruladı. 22 yaşındaki başarılı kalecinin ölümü, arkadaşlarını ve okul yönetimini yasa boğdu.

Okul, Meyer'in kampüsteki bir rezidansta ölü bulunduğunu ve ölüm nedeninin henüz açıklanmadığını belirtti. Yapılan otopsi incelemesi sonucu Katie Meyer'in ölüm sebebinin intihar olduğu açıklandı.

Katie Meyer, Stanford'un 2019'da NCAA Kadın Futbol Şampiyonası'na gitmesine katkıda bulunurken takımının Kuzey Carolina ile oynadığı mücadelede başarılı bir performans ortaya koydu. Meyer, Carolina maçında iki penaltı kurtarışı yaptı.

Genç futbolcunun vefatının ardından, onun ne kadar başarılı ve etrafına ışık saçan bir insan olduğundan bahsedildi. Katie’nin kadın futboluna verdiği değer ve çalışma tutkusu da vurgulandı.