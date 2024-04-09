Stanimir Stoilov: 'Henüz hiçbir şey bitmedi'

Trendyol 1. Lig'in 29. hafta maçında sahasında Erzurumspor FK'yi 3-0 yenen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

AA
Yayınlanma: 09.04.2024 - 08:06
Stanimir Stoilov: 'Henüz hiçbir şey bitmedi'
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Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Büyük bir baskı altında oynadıklarını dile getiren Stoilov, "Oyuncularımız bu maçın ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorlardı. 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Bu bizim rakibimizin biraz daha önüne geçirdi ve bizi Süper Lig hedefinde biraz daha öne itti diyebiliriz ama henüz hiçbir şey bitmedi. Belki bazıları diyordur şimdiden 'Süper Lig'deyiz'. Ama böyle bir düşüncesi olan varsa ben buna kesinlikle katılmıyorum. Henüz hiçbir şey bitmedi. Ben ve oyuncularım bir sonraki maçlarımıza çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. En az 2 maç daha kazanmalıyız. Bunu yapmazsak çok büyük sıkıntı yaşarız" dedi.

Stoilov, kendilerini sürekli destekleyen taraftarlar için oyuncuların her zaman en iyi performansı vermeleri gerektiğini, önümüzdeki maçları kazanıp, Süper Lig'e çıkacaklarını sözlerine ekledi.


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