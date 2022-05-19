Steau Bükreş Başkanı Gigi Becali: Morutan'ı geri vermek istiyorlarsa alabiliriz
Steau Bükreş Başkanı Gigi Becali, Galatasaray'da forma giyen Olimpiu Morutan için açıklama yaptı. Becali, "Morutan'ı geri vermek istiyorlarsa alabiliriz. Ancak bu sadece kiralık ya da bedavaya verirlerse olur" diye konuştu.
Galatasaray'ın sezon başında Steau Bükteş'ten kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan için Rumen kulübünden açıklama geldi.
Steau Bükreş Başkanı Gigi Becali, Romanya'da yayın yapan ProSport'a Morutan için yaptığı açıklamada, "Morutan Galatasaray'a gittikten sonra birçok sorunla karşılaştım. Ödemelerde hep sorun yaşadık ve gecikmeler oldu. Morutan'ı geri vermek istiyorlarsa alabiliriz. Ancak bu sadece kiralık ya da bedavaya verirlerse olur. Morutan transferinden dolayı oluşan borçlardan vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu.
Galatasaray'ın Adana Demirspor'u 3-2 yendiği maçta kadroya alınmayan genç futbolcu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda neden oynamadığını bilmediğini söylemişti.
Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 35 maça çıkan Morutan, 3 gol ve 3 asitlik bir performans ortaya koydu.
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