Stefan Kuntz'a 'cinsel taciz' suçlaması: Hamburg'dan flaş açıklama!

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Stefan Kuntz, 2. Bundesliga takımı Hamburg'daki sportif direktörlük görevinden ayrıldı. 10 gün önce gerçekleşen bu olayın perde arkasında "cinsel taciz" iddialarının bulunduğu ileri sürüldü.

Bild gazetesinde yer alan haberde; kulüpte görevli bir kadın çalışanın, kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla Kuntz'u yönetime şikayet ettiği ve Alman futbol adamının bu yüzden sözleşmesinin feshedildiği öne sürüldü.

"BU İDDİALARI ŞİDDETLE REDDEDİYORUM"

Bu haberin ardından Stefan Kuntz, hakkındaki taciz iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi ve kesin bir dille yalanladı. 63 yaşındaki teknik adam "Öncelikle şunu söylemek istiyorum; suçlamalar beni çok üzüyor. Net olarak bu iddiaları şiddetle reddediyorum! Ailem ve bana yakın olan herkes adına, avukatlarımdan bu yanlış suçlamalara ve önyargılara karşı harekete geçmelerini istedim" ifadelerini kullandı.

HAMBURG'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Hambur kulübü de yaşanan sürece dair detaylı bir açıklama ve Kuntz'un cinsek taciz iddiası nedeniyle görevden ayrıldığını doğruladı.

Alman kulübünden yapılan açıklama şöyle:

"HSV, yönetim kurulu üyesi Stefan Kuntz ile olan iş birliğinin sona ermesi ve bununla ilgili nedenleri, etkilenenleri korumak amacıyla bugüne kadar ihtiyatlı ve saygılı bir şekilde ele almıştır. Stefan Kuntz'un dünkü sosyal medya paylaşımı, ardından Bild'de yayınlanan haber ve Stefan Kuntz'a yakın kaynaklar tarafından ortaya atılan iddialar ışığında HSV Denetleme Kurulu aşağıdaki açıklamayı yapmak zorunda kalmıştır:

1- Aralık 2025'te, Stefan Kuntz hakkındaki ciddi görevi kötüye kullanma iddiaları HSV Futball Management AG Denetleme Kurulu'nun dikkatine sunuldu. Denetleme Kurulu, sorumlulukları gereği iddiaları öğrendikten hemen sonra, uzman avukatların desteğiyle olaylarla ilgili bir soruşturma başlattı. Dikkatli inceleme sonucunda iddiaların güvenilir olduğunun tespit edilmesinin ardından, Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu Üyesi Stefan Kuntz'un sözleşmesinin mümkün olan en kısa sürede feshedilmesi için derhal harekete geçti. İlgili kişilerin açık talebi nedeniyle, bu süreçte onların korunması en yüksek öncelik olmuştur ve olmaya devam etmektedir.

2- Stefan Kuntz, bu bilgilere dayanarak ve özellikle kendisine yöneltilen iddiaları da göz önünde bulundurarak 31 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere işine son verilmesini kabul etti. Bu süreçte kendisini avukatı temsil etti. Bay Kuntz, defalarca teklif edilmesine rağmen Denetleme Kurulu'na açıklama yapma fırsatını açıkça reddetti. Bu bağlamda, Stefan Kuntz'a karşı yürütülen "karalama kampanyası" iddiaları açıkça asılsız ve yanıltıcıdır.

3- Hiyerarşik düzey ne olursa olsun, HSV söz konusu türden hiçbir suistimale müsamaha göstermez ve tüzüğünde yer alan hoşgörü ve saygı değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalarak her türlü ayrımcılığa karşı çıkar. Denetleme Kurulu, bu durumda hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etmenin önemli olduğunu düşünmüştür. Her zaman olduğu gibi, ilgili kişilerin kişisel haklarını korumak HSV'nin en büyük önceliğidir."