Stefan Kuntz, Fatih Terim'in ardından 15 yıl sonra bir ilki başardı
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi'nde Litvanya'yı İzmir'de konuk etti. Ay-yıldızlılar sahadan 2-0 galip ayrılırken teknik direktör Stefan Kuntz, Fatih Terim'in ardından 15 yıl sonra bir ilki başardı.
UEFA Uluslar C Ligi 4. maçında İzmir'de Litvanya'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı sahadan 2-0 galip ayrıldı. A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Kaan Ayhan ve 54. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Cengiz Ünder ise 81. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından A Milli Takım, haziran ayındaki 4 maçlık periyotu kayıpsız geçti. Puanını 12 yapan Türkiye, gruptaki liderliğini sürdürdü. Milli Takım, ayrıca bu 4 karşılaşmada kalesini de gole kapattı. Litvanya ise 4 maç sonunda henüz puanla tanışamadı.
A Milli Takım, gruptaki bir sonraki maçında 22 Eylül'de Lüksemburg ile oynayacak. Litvanya ise aynı tarihte Faroe Adaları'nı ağırlayacak.
TÜRKİYE TARİHİNDE BİR İLK
A Milli Takımımız, Stefan Kuntz önderliğinde tarihi bir ilki daha başardı. Milliler tarihinde ilk kez üst üste dört resmi maçı gol yemeden kazandı. Ay-yıldızlılar bu süreçte Faroe Adaları'nı 4-0, Litvanya'yı deplasmanda 6-0, Lüksemburg'u deplasmanda 2-0 ve son olarak Litvanya'yı sahasında 2-0 mağlup etti.
STEFAN KUNTZ, TERİM'İN ARDINDAN BİR İLKİ BAŞARDI
Opta verilerine göre Stefan Kuntz, Fatih Terim'den bu yana Türkiye'nin başında üst üste dört resmi maçtan galibiyetle ayrılan ilk teknik direktör oldu. Fatih Terim, Kasım 2005-Mart 2007 arasında 5 galibiyet elde etmişti.
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