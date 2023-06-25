Stefan Kuntz için dev iddia!

Yayınlanma: 25.06.2023 - 10:23

Güncelleme: 25.06.2023 - 10:55

A Milli Takım'da geleceği belirsiz olan Stefan Kuntz'un Almanya Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında yer aldığı belirtildi.

BİLD'de yer alan habere göre; son milli arada 3 maça çıkan Almanya; Ukrayna ile 3-3 berabere kalırken Polonya ve Kolombiya'ya mağlup oldu.

ADAYLAR ARASINDA BULUNUYOR

Bu sonuçlar sonrası Almanya'nın Hansi Flick ile yollarını ayırma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Ayrılık sonrası yeni bir teknik adam arayışına girecek olan Almanya'da 3 ismin öne plana çıktığı aktarıldı.

Haberde bu isimlerden birinin A Milli Takım'da geleceği belirsiz olan Stefan Kuntz'un olduğu ifade edildi. Diğer adaylar ise Bayern Münih'ten ayrılan Julian Nagelsmann ve Frankfurt'u çalıştıran Oliver Glasner düşünülüyor.

Stefan Kuntz, A Milli Takımı'nın başına geçmeden önce antrenörlük adına kariyerindeki atılımı Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı ile yapmıştı.