Stefan Kuntz, Karadağ maçı öncesinde konuştu: Henüz hiçbir şey başarmadık
A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki son maçında Karadağ'a konuk olacak. Yarınki maç öncesinde konuşan Stefan Kuntz, "Henüz hiçbir şey başarmadık" dedi.
A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki son maçında Karadağ'a konuk olacak. Cebelitarık'ı 6-0 geçen ve Norveç'in puan kaybetmesiyle 2. sıraya yükseldi.
Karadağ maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Stefan Kuntz, "Sahada neler yapacağımıza dair planlarımızdan bahsetmek istemiyorum. Bu konular sahaya saklanmalı" ifadelerini kullandı.
Kuntz, duran toplar ile ilgili ise "Duran toplar üzerinde çalışıyoruz ama son maçta 6 gol attığımız için çok mutluyum. Farklı şekillerde asist yapmaya ve gol atmaya çalışıyoruz" dedi.
"HENÜZ HİÇBİR ŞEY BAŞARMADIK"
Kuntz, "Biz kendi kalitemize odaklanırız. Kim hazır durumdaysa buna göre maç planı çıkarırız. İki tane önemli konu var, Abdulkadir hazır durumda mı ikincisi ise Cebelitarık maçında oynayan oyuncular ne kadar etkilenmiş diye bakacağız" diye konuştu.
Alman teknik direktör ayrıca "Burada çok açık konuşmak istiyorum. Henüz hiçbir şey başarmadık" diyen Kuntz, "İki maçı da kazanmalıyız demiştik, birini kazandık, diğerini de kazanmak zorundayız. Yapmamız gereken şeylerde bir değişiklik yok, aynı. Önce yarınki maçın skoruna bakalım, sonra mutlulukla sorularınızı cevaplarım" ifadelerini kullandı.
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