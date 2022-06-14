Stefan Kuntz'tan 5 değişiklik
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi'nde İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Litvanya'yı ağırlıyor. Milliler, son oynadıkları Lüksemburg maçına göre ilk 11'de 5 değişik isimle sahaya çıktı.
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü hafta maçında Litvanya'yı İzmir'de ağırlayan A Milli Futbol Takımı, son oynadıkları Lüksemburg maçına göre ilk 11'de 5 değişik isimle mücadele etti.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, son oynanan Lüksemburg maçına göre kaleci Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Doğukan Sinik, Dorukhan Toköz ve Orkun Kökçü'nün yerine Altay Bayındır, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Salih Özcan ve Serdar Dursun'u sahaya sürdü.
A Milli Takım'da gruptaki diğer 3 maçta 11'de forma giyen isimlerden Cengiz Ünder, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Halil Dervişoğlu bu müsabakada da kendilerine ilk 11'de şans buldu. Milli kaleci Altay Bayındır, Uluslar C Ligi maçlarında ilk kez sahaya çıktı.
GÜRSEL AKSEL STADI'NDA İLK MAÇ
Gürsel Aksel Stadı, A Milli Futbol Takımı'nın Türkiye'de maça çıktığı 32. stat oldu.
Litvanya maçına kadar 18 il ve 31 statta 264 karşılaşma oynayan A Milli Futbol takımı İzmir'deki son maçını Atatürk Stadı'nda 11 Şubat 2009'da Fildişi Sahili ile yapmıştı.
Ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmayan İzmirli futbolseverler müsabakadan önce tribünde dev Türk bayrağı açtı.
LİTVANYA, İZMİR'E BUGÜN GELEBİLDİ
UEFA Uluslar C Ligi'nde geçen maçta Faroe Adaları'na konuk olan Litvanya, buradaki olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye seyahatini planladığı gibi gerçekleştiremedi.
Litvanya Milli Takımı'nı taşıyan uçak bugün 16.15'te Adnan Menderes Havalimanına indi.
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