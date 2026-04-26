Stefan Savic'ten Trabzonspor'a kötü haber

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'a deneyimli stoperi Stefan Savic'ten kötü haber geldi.

Bordo-mavili takımdan Savic'in sakatlığına ilişkin yapılan açıklamada, “Samsunspor maçında sol bacağının alt kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic’in yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda, sol alt bacak iç kısmında kısmi kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” denildi.

Deneyimli futbolcu, Türkiye Kupası'nda son oynanan Samsunspor maçında 120 dakika süre almıştı.

Trabzonspor, 27 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla bu sezon Stefan Savic 25 maçta sahaya çıkarken 1 gol ve 1 asist kaydetti.

35yaşındaki stoper, kas yaralanması ve alt baldır sakatlığı nedeniyle bu sezon 14 maçta süre alamamıştı.