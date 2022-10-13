Stefano Okaka, Avrupa'daki 5. golünü attı

Medipol Başakşehir'in Nijerya kökenli İtalyan futbolcusu Stefano Okaka, RFS'ye attığı iki golle, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarındaki gol sayısını 5'e yükseltti.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2022 Perşembe, 22:22
Stefano Okaka, Avrupa'daki 5. golünü attı
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Medipol Başakşehir'in forvet oyuncusu Stefano Okaka, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde RFS'ye attığı iki golle turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarındaki gol sayısını 5'e yükseltti.

Okaka, attığı gollerle 5'er golü bulunan Danijel Aleksic ve İrfan Can Kahveci'yi de yakalayarak Medipol Başakşehir'in kulüp tarihinde Avrupa kupalarındaki en golcü ikinci oyuncusu unvanını da elde etti. Bu alanda zirvedeki isim ise 14 golü buluna Edin Visca.

RFS karşısında takımını 1-0 öne geçiren Deniz Türüç ise Medipol Başakşehir formasıyla Avrupa kupalarındaki gol sayısını 3 yaptı.


Medipol Başakşehir Stefano Okaka RFS

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