Stelios Kitsiou'dan Ankaragücü'ne kötü haber!
Süper Lig ekibi Ankaragücü, 29 yaşındaki Yunan futbolcusu Stelios Kitsiou'nun sakatlandığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün Yunan futbolcusu Stelios Kitsiou'nun, sakatlığından dolayı 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Stelios Kitsiou'nun MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiş olup yapılan kontroller neticesinde sağ diz iç yan bağında grade 2 yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Tedavi süreci 4-6 hafta olarak öngörülmektedir" denildi.
Yunan futbolcu bu sezon 6 maçta Ankaragücü formasını terletmişti.
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