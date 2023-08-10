Yayınlanma: 10.08.2023 - 13:40

Güncelleme: 10.08.2023 - 13:40

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Adana Valiliğine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliğine ise Adana Valisi Süleyman Elban getirildi. Öte yandan Antalya Valiliğine Hulusi Şahin, Manisa Valiliğine Enver Ünlü, Malatya Valiliğine Ersin Yazıcı, Kilis Valiliğine Tahir Şahin, Sakarya Valiliğine Yaşar Karadeniz, Trabzon Valiliğine ise Aziz Yıldırım görevlendirildi. Peki, yeni Kilis Valisi Tahir Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında? Tahir Şahin hangi görevlerde bulundu?

TAHİR ŞAHİN KİMDİR?

Tahir Şahin, aslen Kayserili olup, 1977 yılında Adana'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana’da tamamladı. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 2004 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Kaymakamlık sınavını kazanarak, kaymakam adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Samsun- Ayvacık, Ardahan-Posof, Muş-Varto ve Çanakkale-Lâpseki, Gaziantep Şahinbey ilçelerinde kaymakam olarak görev yaptı. 19 Mayıs 2022 tarihli Bakan Onayı ile Kağıthane Kaymakamı olarak atandı.