Steven Caulker'dan flaş itiraf: 'Türkiye'de çalıştığım en kötü teknik direktör...'
Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Alanyaspor ve Fenerbahçe formaları giyen Steven Caulker çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski İngiliz futbolcu Türkiye'de çalıştığı en kötü hocayı açıkladı.
Fenerbahçe'ye gelmesiyle gitmesi bir olan Steven Caulker, Süper Lig'de bir dönem Fatih Karagümrük ve Alanyaspor formaları giydi. Caulker, Türkiye günleriyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
'PIRLO ÇALIŞTIĞIM EN KÖTÜ TEKNİK DİREKTÖR'
Caulker açıklamasında, "Karagümrük'teki teknik direktörüm Andrea Pirlo çalıştığım en kötü teknik direktör. Gerçek bir doruk noktasıydı! Bu oyunu oynayan en iyi oyunculardan biri ve gerçekten harika bir adam ama bir teknik direktör olarak hiçbir şey yapmadı. Hala öğreniyor, açık fikirli biri ve eminim gittikçe daha iyi olacak" dedi.
'MENAJER OLARAK BU MESAFEYİ KORUMANIZ GEREKİYOR'
Yeni kariyer planıyla ilgili de konuşan Caulker, "Bu yılın başında tatilde tesadüfen tanıştığım bir kişinin ardından antrenörlüğe ilk adımımı attım. İspanya'daydım ve Malaga akademisiyle görüşmeye başladım. Olaylar birbirini izledi ve doğrudan a takım antrenörlüğüne başladım. 32 yaşıma yeni girmiştim, İspanyolcam zayıf ve kümede kalma mücadelesine girdim. Belki de bu dil bariyeri olumlu oldu. Özellikle de hayal kırıklığına uğradığım zamanlarda. Bir şeyler tercüme edildiğinde, ne söyleyeceğinizi düşünmek için ekstra zamanınız oluyor. Her iki rolü de üstlenmek gerçekten zor ama ilginç. Bir oyuncu olarak soyunma odasındaki herkesle bir dereceye kadar arkadaşsınız. Menajer olarak ise bu mesafeyi korumanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir ülkeye daha vize muafiyeti geldi!
- 'Ateş'ten sorulara hakaret dolu yanıtlar
- AKP’nin kalesinde üst düzey istifa!
- Konyaspor'dan Galatasaray maçı açıklaması!
- Süper Lig'de beklenmedik ayrılık kararı!
- 'Baban neden görevden alındı biliyor musun?...'
- 'Deprem olursa çöker, Türkiye de diz çöker'
- Duruşmada ‘gizli tanık’ gerginliği
- Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı!
- Kiracı apartmanı havaya uçurdu!