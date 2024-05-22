Steven Caulker'dan flaş itiraf: 'Türkiye'de çalıştığım en kötü teknik direktör...'

Yayınlanma: 22.05.2024 - 16:37

Güncelleme: 22.05.2024 - 16:40

Fenerbahçe'ye gelmesiyle gitmesi bir olan Steven Caulker, Süper Lig'de bir dönem Fatih Karagümrük ve Alanyaspor formaları giydi. Caulker, Türkiye günleriyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

'PIRLO ÇALIŞTIĞIM EN KÖTÜ TEKNİK DİREKTÖR'

Caulker açıklamasında, "Karagümrük'teki teknik direktörüm Andrea Pirlo çalıştığım en kötü teknik direktör. Gerçek bir doruk noktasıydı! Bu oyunu oynayan en iyi oyunculardan biri ve gerçekten harika bir adam ama bir teknik direktör olarak hiçbir şey yapmadı. Hala öğreniyor, açık fikirli biri ve eminim gittikçe daha iyi olacak" dedi.

'MENAJER OLARAK BU MESAFEYİ KORUMANIZ GEREKİYOR'

Yeni kariyer planıyla ilgili de konuşan Caulker, "Bu yılın başında tatilde tesadüfen tanıştığım bir kişinin ardından antrenörlüğe ilk adımımı attım. İspanya'daydım ve Malaga akademisiyle görüşmeye başladım. Olaylar birbirini izledi ve doğrudan a takım antrenörlüğüne başladım. 32 yaşıma yeni girmiştim, İspanyolcam zayıf ve kümede kalma mücadelesine girdim. Belki de bu dil bariyeri olumlu oldu. Özellikle de hayal kırıklığına uğradığım zamanlarda. Bir şeyler tercüme edildiğinde, ne söyleyeceğinizi düşünmek için ekstra zamanınız oluyor. Her iki rolü de üstlenmek gerçekten zor ama ilginç. Bir oyuncu olarak soyunma odasındaki herkesle bir dereceye kadar arkadaşsınız. Menajer olarak ise bu mesafeyi korumanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.