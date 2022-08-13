Steven Gerrard'ın takımı Aston Villa, Frank Lampard'lı Everton'ı 2-1 yendi

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:38

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Aston Villa ile Everton karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Aston Villa 2-1'lik skorla kazandı.

Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Aston Villa ile Frank Lampard'ın çalıştırdığı Everton arasındaki mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Danny Ings ve 86. dakikada Emiliano Buendia kaydetti. Everton'ın tek golünü 87. dakikada Lucas Digne kendi kalesine attı.

Aston Villa, bu galibiyetle birlikte ilk puanını aldı ve 3 puana yükseldi. Everton ise ilk 2 haftayı mağlubiyetle kapattı.

Ligin 3. haftasında Aston Villa, Crystal Palace'a konuk olacak. Everton ise sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.