Yayınlanma: 16.11.2024 - 16:39

Güncelleme: 16.11.2024 - 16:39

UFC tarihine geçecek olan Jon Jones-Stipe Miocic maçı için geri sayım başladı. UFC dünyasında büyük bir heyecan yaratan maç, her iki dövüşçünün de kendine özgü tarzlarını ve stratejilerini ringe taşıyacağı bir maç olacak. Peki, Stipe Miocic kimdir? MMA dövüşçüsü Stipe Miocic kaç yaşında, nereli?

STIPE MIOCIC KİMDİR?

Stipe Miocic, 19 Ağustos 1982'de Ohio, Euclid'de Hırvat göçmenler Kathy ve Bojan Miocic'in oğlu olarak doğdu ve büyüdü. Babası Rtina'dan , annesi ise Hırvatistan'ın Cetingrad kentindendir. Ebeveynleri o daha çocukken ayrıldı ve annesiyle birlikte yaşamaya devam etti; başlangıçta büyükanne ve büyükbabasıyla, daha sonra üvey babası ve küçük üvey kardeşi Jonathan ile yaşadı.

Annesi çocukluğundan beri spora katılımını teşvik etti. Miocic, Eastlake North Lisesi'ndeyken beyzbol ve Amerikan futbolu oynadı ve güreşti. Cleveland State Üniversitesi ve Trevecca Nazarene Üniversitesi'ndeki üniversite yıllarında Major League Baseball takımlarının ilgisini çekti. Ayrıca üniversitenin üçüncü yılında Coker College'da Division II beyzbol oynadı.

KARMA DÖVÜŞ KARİYERİ

Miocic okul günlerinde, 2005 yılında , Ohio, Independence'daki Strong Style MMA Eğitim Merkezi'nde Dan Bobish ile güreşmek üzere antrenman partneri olarak getirildi. Miocic o zamanlar çeşitli sporlarda (güreş ve beyzbol) eğitim alıyordu ve Cuyahoga Community College'daki paramedik eğitimini tamamladıktan sonra bir kez daha onlarla birlikte antrenman yapmaya geldi. Başlangıçta karma dövüş sanatlarında eğitim aldı ancak kısa süre sonra boksa geçti . Antrenörü Marcus Marinelli, sadece birkaç ay eğitim almasına rağmen kendisinden çok daha deneyimli boksörleri yendiğini hatırladı. MMA'da kısa sürede amatör rekoru olan 5-0'a ulaştı ve tüm beş galibiyeti de ilk rauntta nakavtla geldi. Bundan sonra amatör boks maçlarına girmeye karar verdi. Cleveland Altın Eldivenlerini kazandı ve ulusal şampiyonaya yükseldi, çeyrek finallerde ilk iki maçını kazandıktan sonra geleceğin dünya şampiyonluğu adayı Bryant Jennings'e karşı aldığı bir karar yenilgisiyle elendi. Golden Gloves boks maçlarındaki rekoru 4-1'dir ve 2 galibiyeti nakavtla elde etmiştir.

MIOCIC'IN UFC KARİYERİ

14 Haziran 2011'de Miocic'in UFC ile çoklu dövüş anlaşması imzaladığı duyuruldu. Miocic sonunda 14 Mayıs 2016'da UFC 198'de Werdum ile karşılaştı. İlk rauntta bir dizi yumruktan kaçarken Werdum'a kısa bir sağ kroşeyle karşılık verdi, şampiyonluğu kazandı ve Werdum'a Haziran 2011'den bu yana ilk yenilgisini yaşattı. Ayrıca Gecenin Performansı bonusu ile ödüllendirildi.