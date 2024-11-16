Yayınlanma: 16.11.2024 - 14:34

Güncelleme: 16.11.2024 - 14:34

Ultimate Fighting Championship (UFC) adlı dünyanın en büyük spor organizasyonlarından birinde gösterdiği performansla adını efsaneler listesine yazdıran Jon Jones'un kariyeri merak ediliyor. Peki, Jon Jones kimdir? MMA efsanesi Jon Jones kaç yaşında, nereli? Jon Jones'un kariyeri ve başarıları...

JON JONES KİMDİR?

Jonathan Dwight Jones, 19 Temmuz 1987 yılında dünyaya geldi. UFC Ağır Sıklet Şampiyonu olduğu Ultimate Fighting Championship'e (UFC) imza atan Amerikalı profesyonel karma dövüş sanatçısı.

2008'den beri profesyonel bir dövüşçü olan Jones, daha önce 2011'den 2015'e ve 2018'den 2020'ye kadar UFC Hafif Ağır Sıklet Şampiyonuydu ve ayrıca 2016'da geçici UFC Hafif Ağır Sıklet Şampiyonuydu. 7 Kasım 2023 itibarıyla UFC'de 2. sırada yer almıştır. Erkeklerin kilosu pound sıralaması tüm zamanların en büyük karma dövüş sanatçılarından biri olarak kabul edilir.

JON JONES'UN KARİYERİ

Jones, 23 yaşındayken Maurício Rua'ya karşı kazandığı şampiyonlukla UFC tarihindeki en genç şampiyon oldu. Hafif ağır sıklet kategorisinde en çok şampiyonluk savunması, en çok galibiyet ve en uzun galibiyet serisi de dahil olmak üzere birçok UFC rekorunun sahibidir. Şampiyonluk saltanatının büyük bölümünde Jones, yaygın olarak dünyadaki en iyi pound-pound dövüşçüsü olarak kabul edildi.

Kariyeri boyunca hiç durdurulmayan veya geride bırakılmayan Jones'un tek profesyonel mağlubiyeti, Matt Hamill'e karşı tartışmalı bir diskalifiye olmaktan ibarettir. Bu sonuca hem Hamill hem de UFC başkanı Dana White tarafından itiraz edildi.

2015 ve 2017 yılları arasında Jones, çeşitli olaylara karıştığından dolayı disiplin cezaları sebebiyle şampiyonluk unvanını üç kez kaybetti. İlk olarak 2015 yılında, ağır suç olan kaçak sürüş suçundan tutuklandıktan sonra UFC tarafından unvanı elinden alındı ve resmi sıralama dışına çıkarıldı. 2016 ve 2017 yıllarındaki UFC dönüşlerinde Ovince Saint Preux ve Daniel Cormier'e karşı yaptığı şampiyonluk maçlarında galip gelse de, her iki galibiyeti de yasaklı madde kullandığı tespit edilmesi ve ceza alması sebebiyle iptal edildi. İkinci maçın sonucu ise "no contest"e (kararsız) çevrildi. 2017'deki cezası kaldırıldıktan sonra Jones, 2018'de Alexander Gustafsson'ı yenerek şampiyonluğu tekrar kazandı. 2020 yılında şampiyonluk unvanından gönüllü olarak feragat etti ve MMA'dan üç yıl uzak kaldıktan sonra 2023'te geri dönerek Ciryl Gane'i yenerek UFC Heavyweight Şampiyonluğunu kazandı.