Strasbourg - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 37. haftasında deplasmanda RC Strasbourg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 37. hafta heyecanı yaşanıyor.
Christophe Galtier yönetimindeki Paris Saint-Germain, deplasmanda Frederic Antonetti'nin takımı RC Strasbourg ile karşılaşacak.
STRASBOURG - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
Meinau Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
STRASBOURG - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Jerome Brisard'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Paris Saint-Germain ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Auxerre'i 2-1 mağlup etmişti.
RC Strasbourg ise Troyes deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
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