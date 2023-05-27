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Strasbourg - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 37. haftasında deplasmanda RC Strasbourg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2023 - 13:37
Strasbourg - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 37. hafta heyecanı yaşanıyor.

Christophe Galtier yönetimindeki Paris Saint-Germain, deplasmanda Frederic Antonetti'nin takımı RC Strasbourg ile karşılaşacak.

STRASBOURG - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Meinau Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

STRASBOURG - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Jerome Brisard'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Paris Saint-Germain ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Auxerre'i 2-1 mağlup etmişti.

RC Strasbourg ise Troyes deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.


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