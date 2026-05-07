Strasbourg - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu Konferans Ligi'nde yarı final maçlarında rövanş heyecanı başlıyor.
UEFA Konferans Ligi Yarı Final rövanş maçında Gary O'Neil yönetimindeki Strasbourg, sahasında Inigo Perez'in ekibi Rayo Vallecano ile karşılaşacak.
STRASBOURG - RAYO VALLECANO DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA?
Meinau Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
STRASBOURG - RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?
Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği karşılaşma tabii spor 2 kanalından naklen yayımlanacak.
İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Rayo Vallecano 1-0 kazanmıştı.