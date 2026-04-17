Strasbourg yarı final biletini rahat aldı!

17.04.2026 01:25:00
Strasbourg, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finali ikinci maçında kendi evinde ağırladığı Mainz'ı 4-0 mağlup ederek yarı finale yükselen ekip oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Strasbourg ile Mainz karşı karşıya geldi.

Meinau Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Strasbourg 4-0 kazandı. İlk maçta 2-0 mağlup olan Fransız temsilcisi, bu sonuçla toplamda 4-2'lik skorla yarı finale yükseldi.

Strasbourg'a galibiyeti getiren goller; 26. dakikada Sebastian Nanasi, 35. dakikada Abdoul Ouattara, 69. dakikada Julio Enciso ve 74. dakikada Emanuel Emegha'dan geldi.

RAKİBİ BELLİ OLDU

Teknik direktör Gary O'Neil yönetimindeki Strasbourg, yarı finalde Rayo Vallecano ile karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları 30 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 7 Mayıs'ta oynanacak.

Demir Ege Tıknaz'lı Braga yarı final biletini kaptı! Demir Ege Tıknaz'ın formasını giydiği Braga, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Real Betis'i 4-2 mağlup ederek yarı finale çıkan ekip oldu.
Rayo Vallecano Yunanistan'da yarı finale çıkmayı başardı! Rayo Vallecano, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin çeyrek finalinde eşleştiği AEK'yi toplam skorda 4-3 mağlup ederek yarı finale çıkan ekip oldu.
Zeynep Sönmez'den Porsche Tennis Grand Prix'ye veda! Zeynep Sönmez, Porsche Tennis Grand Prix'nin son 16 turunda karşılaştığı Kanadalı raket Leylah Fernandez'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.