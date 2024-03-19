Strasbourg - TOFAŞ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 19.03.2024 - 10:59

Güncelleme: 19.03.2024 - 10:59

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

TOFAŞ, I Grubu'nun son maçında deplasmanda Fransız ekip SIG Strasbourg ile karşı karşıya gelecek.

STRASBOURG - TOFAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Strasbourg'daki Rhénus Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.



STRASBOURG - TOFAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadele Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Bursa’daki ilk maçta 93-71 mağlup ettiği SIG Strasbourg’a karşı önemli bir sayı farkı üstünlüğü bulunan TOFAŞ'ın Fransa’da mağlup olması diğer maçta Cholet Basket’in Unicaja Malaga’yı deplasmanda yenmesi durumunda çeyrek finale çıkan takım Cholet Basket olacak.

TOFAŞ ve Cholet Basket'in mağlubiyet ihtimalinde ise Strasbourg’un da katılmasıyla üçlü averaj devreye girecek. Bu durumda TOFAŞ, rakibine 23 sayı farkının üzerinde kaybetmediği sürece Unicaja Malaga’nın ardından I Grubu’nda çeyrek finale yükselen ikinci takım olacak.

