Sturm Graz - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Avusturya ekibi Sturm Graz, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında kendi sahasında Hollanda kulübü PSV Eindhoven'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı devam ediyor.
Christian Ilzer yönetimindeki Sturm Graz, kendi sahasında Peter Bosz'un takımı PSV Eindhoven'ı konuk edecek.
STURM GRAZ - PSV EINDHOVEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Merkur Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
STURM GRAZ - PSV EINDHOVEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Sırp hakem Srdan Jovanovic'in yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
PSV Eindhoven Hollanda'da oynanan ilk karşılaşmada Sturm Graz'ı 4-1'lik skorla mağlup etmişti.
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