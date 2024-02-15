Sturm Graz - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sturm Graz, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off turunda sahasında Slovan Bratislava ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 12:59
Sturm Graz - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play off turu heyecanı sürüyor.

Christian Ilzer yönetimindeki Sturm Graz, sahasında Vladimir Weiss'in ekibi Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek.

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STURM GRAZ - SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI SAAT KAÇTA?

Merkur Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

STURM GRAZ - SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsveçli hakem Mohammed Al-Hakim yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.


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