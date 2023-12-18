UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri çekilen kuranın ardından belli oldu.
UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oluyor. Bu turu geçecek takımlar Kupa 3'te adını son 16 turuna yazdıracak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri şöyle:
Sturm Graz-Slovan Bratislava
Servette-Ludogorets
Union SG-E. Frankfurt
Real Betis-Dinamo Zagreb
Olympiacos-Ferencvaros
Ajax-Bodo Glimt
Molde-Legia Varşova
Maccabi Haifa-Gent
MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki ilk maçlar 15 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 22 Şubat tarihinde oynanacak.
Bu turu geçen takımlar, son 16 turunda Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında yer alacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu kuraları 23 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.
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