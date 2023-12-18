UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri çekilen kuranın ardından belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2023 - 16:22
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu
Abone Ol google-news

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oluyor. Bu turu geçecek takımlar Kupa 3'te adını son 16 turuna yazdıracak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri şöyle:

Sturm Graz-Slovan Bratislava

Servette-Ludogorets

Union SG-E. Frankfurt

Real Betis-Dinamo Zagreb

Olympiacos-Ferencvaros

Ajax-Bodo Glimt

Molde-Legia Varşova

Maccabi Haifa-Gent

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki ilk maçlar 15 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 22 Şubat tarihinde oynanacak.

Bu turu geçen takımlar, son 16 turunda Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında yer alacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu kuraları 23 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.


İlgili Haberler

Şampiyonluk ihtimalleri belli oldu: Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde favoriler arasında!

Şampiyonluk ihtimalleri belli oldu: Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde favoriler arasında!
Fenerbahçeli yıldız, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday!

Fenerbahçeli yıldız, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday!
İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

En Çok Okunan Haberler