Sturm Graz'a kiralanmıştı: Hoffenheim'dan Erencan Yardımcı kararı!

Hoffenheim, Sturm Graz'a kiraladığı Erencan Yardımcı'yı geri çağırdı. Hoffenheim Sportif Direktörü Andreas Schicker, "Erencan son aylarda Sturm Graz'da iyi bir gelişim gösterdi. Bu nedenle Graz ile olan kiralık sözleşmesini erken sonlandırmamız ve onu derhal Hoffenheim'a geri getirmemiz gerektiği sonucuna vardık" açıklamasını yaptı.

Sturm Graz'a kiralanmıştı: Hoffenheim'dan Erencan Yardımcı kararı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2025 - 16:54

Almanya 1. Bundesliga ekibi Hoffenheim, Erencan Yardımcı'yı kiralandığı Sturm Graz'dan 6 ay erken geri çağırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hoffenheim Sportif Direktörü Andreas Schicker, "Erencan son aylarda Sturm Graz'da iyi bir gelişim gösterdi. Bu nedenle hızı, güçlü kafa vuruşu yeteneği ve gol tehdidiyle gelecekte takımımıza çok yardımcı olabileceğine inanıyoruz. Bu nedenle Graz ile olan kiralık sözleşmesini erken sonlandırmamız ve onu derhal Hoffenheim'a geri getirmemiz gerektiği sonucuna vardık" açıklamasını yaptı.

HOFFENHEIM, 4 MİLYON EURO'YA ALDI

22 yaşındaki Türk golcüyü Eyüpspor'dan bu yaz 4 milyon Euro bedelle transfer eden Hoffenheim, gelişimi için Sturm Graz'a kiraladı.

Erencan, Sturm Graz ile çıktığı 14 lig maçında 3 gol atıp 2 asist yaptı.


Etiketler: #Hoffenheim #Sturm Graz #Erencan Yardımcı

İlgili Haberler

Alman takımından flaş Erencan Yardımcı kararı!

Alman takımından flaş Erencan Yardımcı kararı!
Bonservis bedeli belli oldu: Erencan Yardımcı yeni takımına imzayı attı!

Bonservis bedeli belli oldu: Erencan Yardımcı yeni takımına imzayı attı!
Süper Lig devleri takipteydi: Eyüpspor'dan Erencan Yardımcı kararı!

Süper Lig devleri takipteydi: Eyüpspor'dan Erencan Yardımcı kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler