Sturm Graz'a kiralanmıştı: Hoffenheim'dan Erencan Yardımcı kararı!
Hoffenheim, Sturm Graz'a kiraladığı Erencan Yardımcı'yı geri çağırdı. Hoffenheim Sportif Direktörü Andreas Schicker, "Erencan son aylarda Sturm Graz'da iyi bir gelişim gösterdi. Bu nedenle Graz ile olan kiralık sözleşmesini erken sonlandırmamız ve onu derhal Hoffenheim'a geri getirmemiz gerektiği sonucuna vardık" açıklamasını yaptı.
Almanya 1. Bundesliga ekibi Hoffenheim, Erencan Yardımcı'yı kiralandığı Sturm Graz'dan 6 ay erken geri çağırdı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Hoffenheim Sportif Direktörü Andreas Schicker, "Erencan son aylarda Sturm Graz'da iyi bir gelişim gösterdi. Bu nedenle hızı, güçlü kafa vuruşu yeteneği ve gol tehdidiyle gelecekte takımımıza çok yardımcı olabileceğine inanıyoruz. Bu nedenle Graz ile olan kiralık sözleşmesini erken sonlandırmamız ve onu derhal Hoffenheim'a geri getirmemiz gerektiği sonucuna vardık" açıklamasını yaptı.
HOFFENHEIM, 4 MİLYON EURO'YA ALDI
22 yaşındaki Türk golcüyü Eyüpspor'dan bu yaz 4 milyon Euro bedelle transfer eden Hoffenheim, gelişimi için Sturm Graz'a kiraladı.
Erencan, Sturm Graz ile çıktığı 14 lig maçında 3 gol atıp 2 asist yaptı.
Etiketler: #Hoffenheim #Sturm Graz #Erencan Yardımcı
Spor Haberleri
- Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı!
- Hoffenheim'dan Erencan Yardımcı kararı!
- Galatasaray'a transferde kötü haber!
- Thiago Motta'dan Kenan Yıldız'a övgü
- Manchester United'da Altay Bayındır gelişmesi!
- Çaykur Rizespor maçı öncesi 2 eksik
- İşte Süper Lig'de görev alacak hakemler!
- Beşiktaş'tan Euroleague için açıklama
- Spor İstanbul'dan üniversitelilere staj müjdesi
- Nihat Kahveci'den Mourinho iddiası
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeşim Salkım'dan Acun Ilıcalı'ya büyük rest
- ‘Ey kafirler, yenileceksiniz!’
- Listeden kaldırdıkları ortaya çıktı!
- İktidar ‘trollerinin’ ortaya attığı ifade kaygı yarattı
- Bahçeli'yi üzecek karar
- Eski İstihbarat Daire müdürü gözaltına alındı!
- 10 kişiyi öldüren saldırganın kimliği açıklandı!
- ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı
- İYİ Parti'de üst düzey isimden istifa kararı!
- O anlar kameraya yansıdı