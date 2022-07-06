Sturm Graz'dan Burak Kapacak ve İsmail Yüksek yalanlaması

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin genç futbolcuları Burak Kapacak ve İsmail Yüksek'e Sturm Graz'ın teklif yaptığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Avusturya ekibi açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:44
Sturm Graz'dan Burak Kapacak ve İsmail Yüksek yalanlaması
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Fenerbahçe'den İsmail Yüksek ve Burak Kapacak'ı kadrosuna katmak için teklif yaptığı iddia edilen Sturm Graz'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Avusturya ekibinin, şehirlerinde kamp yapan Fenerbahçe'den İsmail Yüksek ve Burak Kapacak'ı kadrosuna katmak için teklif yaptığı iddia edilmişti.

Fanatik'in haberine göre, konuyla ilgili açıklamada bulunan Sturm Graz Sportif Direktörü Andreas Schicker, "Transfer dönemlerinde birçok iddia ortaya atılıyor. Türk medyasında Fenerbahçe'den İsmail ve Burak'ı istediğimiz yönünde haberler çıkmış. Bu tamamen saçmalık. Bahsi geçen oyuncularla ilgili hiçbir düşüncemiz bulunmuyor" ifadelerini kullandı.  


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